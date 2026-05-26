Den åtalade 31-åringen kommer från Bangladesh. Åklagaren vill utvisa honom – men bara i fem år.

Foodora-bud kladdade på 11-åring – skyller på rasism

Publicerad 27 maj 2026 kl 15.46

Inrikes. En elvaårig flicka åkte ner med hissen för att ta emot en Foodora-leverans. I stället ska hon ha utsatts hon för ett sexuellt övergrepp av det 31-åriga budet. Mannen nekar dock till brott – och skyller på kundernas rasism.
– Vissa kunder har ett negativt synsätt och gillar inte invandrare, säger han i förhör.

Händelsen inträffade en decemberkväll i ett lägenhetshus vid Moa Martinsons torg i Stockholm.

Flickan höll på att baka med sin mamma när de upptäckte att de saknade ingredienser och beställde via Foodora.

När flickan mötte den 31-årige mannen, som kommer från Bangladesh, erbjöd han sig att hjälpa till med kassarna upp i hissen.

Där ska han ha pussat henne på mun och kinder, tafsat på bröst och rumpa, försökt föra in tungan i munnen och tagit hennes mobil för att lägga till sig på Snapchat.

Han frågade också om hon ville bli hans flickvän.

– Det kändes dåligt. Det kändes hemskt, säger flickan i förhör.

Mamman såg att dottern var chockad, konfronterade mannen som flydde. Polisen larmades.

Åklagaren har mannens saliv-DNA på flickans kind och 31-åringen har nu åtalats för grovt sexuellt ofredande mot barn.

Brottet bedöms som grovt bland annat på grund av flickans ålder och att hissen var en plats hon inte kunde lämna. Enligt åtalet kunde hon heller inte kalla på hjälp eftersom internet inte fungerade.

Mannen nekar till brott.

– Jag har lite erfarenheter om det här med kunder inom Foodora. Vissa kunder har ett negativt synsätt och gillar inte invandrare, säger han i förhör.

Mannen är tidigare dömd för att ha försökt köpa sex. Han har nu avskedats från Foodora.

Åklagaren yrkar att 31-åringen om han döms ska utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända under fem år.

