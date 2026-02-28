Förbehållslöst svenskt stöd till anfallskriget

Tidigt på lördagsmorgonen inledde USA och Israel en storskalig militär offensiv mot Iran.

USA:s president Donald Trump har bekräftat att operationen syftar till att "krossa Iran militärt" och uppmanar det iranska folket att störta regimen .

Ulf Kristersson har samtidigt utfärdat ett uttalande som innebär en anmärkningsvärd kursändring i svensk utrikespolitik.

Istället för att kritisera den folkrättsvidriga aggressionen lägger statsminister Ulf Kristersson hela ansvaret på Iran.

"Sverige vet väl vad den iranska regimen är villig att göra mot oskyldiga människor, inklusive medborgare i andra länder. Det ligger i Sveriges och Europas intresse att Iran aldrig kan utveckla kärnvapen. Irans kärnvapenprogram och dess stöd till terroristgrupper har under lång tid varit en destabiliserande faktor", skriver Kristersson i sitt stöduttalande för kriget.

"Sverige står vid våra allierades sida. Vi uppmanar till återhållsamhet, skydd av civila och respekt för internationell rätt", skriver han vidare, utan att nämna att kriget strider mot just internationell rätt.

I USA har reaktionerna varit i huvudsak negativa.

"Jag förlorade vänner i Irak i ett olagligt krig. Unga barn ur arbetarklassen ska inte betala det yttersta priset för regimskiften och ett krig som inte har förklarats eller motiverats för det amerikanska folket", skriver den demokratiske senatorn Ruben Gallego exempelvis på X.

We see a serious escalation of events in Iran and the region.



Together with the EU, Sweden has already imposed sanctions on the Iranian regime.



We stand with the brave Iranian people. Their rights must be respected.



The Iranian regime has killed thousands of its own citizens.… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) February 28, 2026

För Sveriges del är stödet för olagliga krig ny utrikespolitisk doktrin. Sverige har för inte så länge sedan talat mycket om den "regelbaserade världsordningen" men nu alltså anpassat sig till en politisk linje där Israel-lojalitet tycks väga tyngre än principen om staters suveränitet och förbudet mot våld.

Senast i höstas uttalade regeringen att "för ett litet land som Sverige är det viktigt" med en stark folkrätt, när ett nytt och dyrt stödpaket till Ukraina skulle motiveras för skattebetalarna.

Under den amerikanska attacken mot Irak 2003 fördömde Göran Persson anfallet.

– USA bryter mot folkrätten.

– Saddam Hussein är en fruktansvärd diktator. Men han ska avväpnas med hjälp av internationella institutioner, sade statsministern då.

Iran har å sin sida redan åberopat sin rätt till självförsvar enligt artikel 51 och uppmanat FN:s säkerhetsråd att ingripa mot angriparna.