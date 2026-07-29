Förintelseboss blir ny DO

Regeringen meddelade på måndagen att Petra Mårselius även blir ny ombudsman och chef för Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Hon efterträder Lars Arrhenius, som i mars meddelade att han skulle lämna uppdraget efter sex år.

Petra Mårselius var sekreterare i Jämställdhetsutredningen 2014–2015 och kommer närmast från Förintelsemyndigheten Forum för levande historia.

Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) lyfter fram hennes bakgrund inom statsförvaltningen och arbetet med "mänskliga rättigheter".

– Petra Mårselius har stor erfarenhet av arbete med främjande av mänskliga rättigheter och lång erfarenhet av chefs- och ledarskap i statsförvaltningen, säger Nina Larsson i ett pressmeddelande.

Lars Arrhenius har under sin tid på posten riktat kritik flera av Tidöregeringens förslag. Han har bland annat motsatt sig sänkt straffålder, skärpta krav för anhöriginvandring och visitationszoner.