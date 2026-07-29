© Ninni Andersson/Regeringskansliet
Petra Mårselius.

Förintelseboss blir ny DO

Publicerad 3 augusti 2026 kl 12.59

Inrikes. Petra Mårselius, överintendent vid Förintelsemyndigheten Forum för levande historia, blir ny diskrimineringsombudsman. Hon tillträder den 1 december

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Regeringen meddelade på måndagen att Petra Mårselius även blir ny ombudsman och chef för Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Hon efterträder Lars Arrhenius, som i mars meddelade att han skulle lämna uppdraget efter sex år.

Petra Mårselius var sekreterare i Jämställdhetsutredningen 2014–2015 och kommer närmast från Förintelsemyndigheten Forum för levande historia.

Jämställdhetsminister Nina Larsson (L) lyfter fram hennes bakgrund inom statsförvaltningen och arbetet med "mänskliga rättigheter".

– Petra Mårselius har stor erfarenhet av arbete med främjande av mänskliga rättigheter och lång erfarenhet av chefs- och ledarskap i statsförvaltningen, säger Nina Larsson i ett pressmeddelande.

Lars Arrhenius har under sin tid på posten riktat kritik flera av Tidöregeringens förslag. Han har bland annat motsatt sig sänkt straffålder, skärpta krav för anhöriginvandring och visitationszoner.

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