"Knulla Jimmie": Sista orden från Arlanda när han skickas hem

Utspelet gjordes på plats på Arlanda i torsdags. En annan kommentar från Bader Esbano riktas till Migrationsverket.

– Fuck you Migrationsverket, fuck you! Gå och gråt, fuck you, sade 19-åringen från flygplatsen.

Förutom att gå till verbal attack mot Sverigedemokraterna och Migrationsverket uppmanade Esbano också de svenska väljarna att avsätta Tidöregeringen i höstens val.

– Rösta rätt i år, det här är inte Sverige, säger han i en video på Tiktok.

Med sig på flygplatsen hade han bland annat en företrädare för Vänsterpartiet, skriver Samnytt.

"Knulla Jimmie": Sista orden från Arlanda när han utvisas pic.twitter.com/HL8DADqWn9 — Fria Tider (@friatider) August 3, 2026

Bader Esbano kom till Sverige vid tolv års ålder. Han är född i Förenade Arabemiraten men ska efter utvisningen resa till Syrien.

Både Migrationsverket och migrationsdomstolen har prövat hans ärende. Beslutet att inte ge honom uppehållstillstånd har vunnit laga kraft.

Fallet har under året uppmärksammats genom så kallade snyftreportage i flera olika medier. Där har bland annat Esbanos uppgift om att han riskerar att stå utan bostad i Syrien lyfts fram.

Den första delen av resan gick till Turkiet. Enligt medieuppgifterna skulle han senare fortsätta genom Förenade Arabemiraten och därifrån till Syrien.

Regeringens planerade paus för så kallade tonårsutvisningar börjar gälla först i oktober.