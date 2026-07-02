Rånet ägde rum på en öde skolgård på Ön i Limhamn den 14 januari 2024, rapporterar GP. Bakgrunden var en konflikt på Snapchat, där offret hade pekat ut 20-åringen som våldtäktsman.

Den unge svensken lurades till Limhamn i Malmö genom en påhittad kvinnlig kontakt. När han kom fram dök i stället tre unga invandrare upp.

På skolgården tvingades offret under knivhot att ta av sig kläderna och lämna ifrån sig smycken och mobiltelefoner. Han misshandlades också med flera slag och krävdes på 10.000 kronor.

Efter rånet spärrade polisen av Övägen så att ingen kunde ta sig från Ön. Kort därefter greps de tre gärningsmännen. En film från rånet fanns i en av männens mobiler och blev ett av bevisen i målet.

20-åringen fick det hårdaste straffet i tingsrätten: två års fängelse, 33.000 kronor i skadestånd och utvisning. Det handlade om utvisning i tio år, enligt Samnytt.

SD-politiker bakom beslutet

Hovrätten fastställer nu fängelsestraffet men låter honom stanna i Sverige efter avtjänat straff. Domstolen konstaterar att rånets höga straffvärde och integritetskränkande inslag talar för utvisning. Samtidigt anser hovrätten att brottet gällde en isolerad konflikt, inte kriminella värderingar, och att det inte var ekonomiskt motiverat.

20-åringen kom till Sverige från Syrien som 14-åring och har sin familj här. Han har gått språkintroduktion på gymnasiet och planerar enligt domstolen att läsa upp två kärnämnen på komvux.

Hovrätten anser att han inte är fullt etablerad i Sverige, men inte heller svagt etablerad med hänsyn till sin ålder och vistelsetid. Därför bedöms utvisning vara oproportionerligt.

Enligt Samnytt var hovrätten enig. I rätten ingick, förutom tre juristdomare, även två nämndemän (politikerdomare): en från Sverigedemokraterna och en från Moderaterna. Samnytt skriver att man utan framgång sökt nämndemannen Per Friberg, som är politiskt aktiv för Sverigedemokraterna i Kristianstad.

De som stod bakom domen förutom Friberg var hovrättsråden Sofia Olsson och Sara Boklund, hovrättsassessorn Julia Westerberg samt nämndemannen Anita Fränninge (M).