Invandrargäng döms för moskéskjutning

Örebro tingsrätt har idag meddelat sin dom i det stora målet, där totalt 15 personer har stått åtalade.

Mordet inträffade den 15 augusti 2025 i samband med fredagsbönen vid Örebro moské. 16-åringen sköt rakt in i folkmassan.

En annan man träffades i armen men överlevde.

Två vuxna män döms till livstids fängelse för mord. Den 16-årige skytten döms för mord och mordförsök till fängelse i nio år och tio månader. De dömda har fått svenskt medborgarskap och kan därför inte utvisas med nuvarande lagstiftning.

En tredje man döms till livstid för medhjälp till mord, förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Fem andra män döms för medhjälp till mord till fängelse eller sluten ungdomsvård. Tre personer frikänns från medhjälp till mord, medan tre personer till döms för andra brott.

– Mordet var välplanerat och var som en ren avrättning. Det är en försvårande omständighet att mordet skett i en gängkonflikt. Det kan inte bli annan påföljd för de vuxna som döms för mord än livstids fängelse. Den som varit ansvarig för logistiken vid mordet var också den som döms för förberedelse till mord ett par månader senare och även han döms till livstids fängelse, säger rådmannen Johan Alvner i ett pressmeddelande.

Domen rör också ett annat planerat mord i samma gängkonflikt. Det skulle ha genomförts i början av oktober 2025 av en 14-årig pojke, men han ångrade sig kort före dådet och ringde sin pappa. Pappan kontaktade därefter polisen.

En man döms för förberedelse till mord i den delen, medan två andra döms för medhjälp. En tredje person döms till sluten ungdomsvård.