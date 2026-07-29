Förre Hammarbystjärnan efterlyst för våldtäkt

Amoo är häktad i sin utevaro. Dansk polis och åklagare försöker få honom överförd till Danmark så att domen kan verkställas, rapporterar Fotbollskanalen.

"Den dömde har häktats i sin utevaro i syfte att verkställa domen. I ärenden där det finns ett häktningsbeslut mot en person som misstänks befinna sig utomlands kommer polis och åklagare att försöka få personen överförd till Danmark. Så sker även i detta fall", uppger polisen för TV2.

Domen meddelades 2023 och innebar ett års fängelse för bland annat våldtäkt och sexuellt övergrepp. Amoo fick även sex års inreseförbud till Danmark.

Han hade då gått från Hammarby till FC Köpenhamn i januari 2022 och tillhörde fortfarande den danska klubben.

Efter Danmark fortsatte Amoo till Omonia Nicosia på Cypern. Därefter tillhörde han två kinesiska klubbar. I dag är han klubblös.