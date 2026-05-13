Försäkringskassan betalar gängen 1 miljard per år

Publicerad 17 maj 2026 kl 14.20

Inrikes. Försäkringskassan uppger att omkring 1,1 miljarder kronor betalades ut i sjukpenning till 11.000 gängkriminella personer mellan 2020 och 2023. Myndigheten varnar samtidigt för att korrupta läkare kan ha hjälpt gängen med falska medicinska underlag.

– Det är väldigt, väldigt mycket pengar, säger Henrik Thapper på Försäkringskassan till SVT.

Enligt Nationellt underrättelsecentrum rör det sig om sjukpenning som betalats ut under fyra år. Försäkringskassan vet inte hur många av personerna som faktiskt hade rätt till ersättning.

– Även om det är mycket pengar så betalar Försäkringskassan ut en stor mängd pengar, så det är en förhållandevis liten del, säger Henrik Thapper.

Samtidigt menar kritiker att det förhållningssättet är oacceptabelt.

– De flesta gängkriminella är unga, och då brukar man vara väldigt frisk. Men de går till korrupta läkare, varav många säkert är från deras egna länder, och får intyg som de skickar in i tusental, eller tiotusental, till Försäkringskassan, säger AFS partiledare Gustav Kasselstrand och konstaterar:

– Och Försäkringskassan beviljar då sjukpenning, helt nativa är man. Vi vet ju vilka som är gängkriminella, som arbetar heltid med utpressning, stölder, bedrägerier och all form av lukrativ brottslighet. De arbetar heltid med sin kriminella karriär, och Försäkringskassan går på bluffen om att de skulle vara sjuka.

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger å sin sida att regeringen arbetar med förslag för att stoppa falska läkarintyg.

– Vi har sett ett stort behov av att täppa till den här möjligheten, så kallade läkare, som är möjliggörare för gängkriminalitet, säger Anna Tenje.

Vid misstänkt fusk gör Försäkringskassan kontroller och kan polisanmäla. Brottets allvar avgörs av domstolar, och i de grövsta fallen kan straffet bli upp till sex års fängelse.

