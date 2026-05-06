Det är "stötande" att reglerna tillåter sådana som Meyas våldtäktsman att slippa utvisning, anser Johan Forssell nu.

Forssell i New York – kräver att våldtäktsmän ska utvisas

Publicerad 8 maj 2026 kl 13.36

Inrikes. Migrationsminister Johan Forssell (M) befinner sig i New York – där han springer på möten för att driva linjen att det måste bli enklare att utvisa våldtäktsmän. Regeringen bytte fot i frågan efter Fria Tiders artikel om 16-åriga Meya.

Fria Tider var i höstas först med att publicera uppgifterna om att 16-åriga Meyas våldtäktsman slapp utvisning med hänvisning till att han hade flyktingstatus och brottet inte var tillräckligt "allvarligt".

Artikeln fick mycket stor internationell spridning och delades av bland andra Elon Musk.

Av en uppföljande artikel i denna tidning framgick sedan att Tidöregeringen hade vägrat att ställa sig bakom ett danskt-italienskt EU-initiativ för att kunna utvisa precis sådana som Meyas våldtäktsmän, genom en ändring i Europakonventionen.

Efter massiv kritik gjorde regeringen till sist en helomvändning och började i stället själva ta initiativ för att genomföra ändringar i internationella konventioner.

I detta syfte befinner sig migrationsminister Johan Forssell nu på en "övertalningsoffensiv" i New York, rapporterar Aftonbladet.

Han säger nu att han anser att det är "stötande" att våldtäktsmännen inte utvisas.

Enligt Aftonbladet har Forssell ägnat de senaste tre dagarna åt att försöka övertala andra länder att ansluta sig till den svenska linjen så att fler våldtäktsmän kan utvisas.

– I dag är det fruktansvärt orättvist att en person som har dömts för våldtäkt kan vara kvar i ett land, för att våldtäkt inte ses som ett tillräckligt grovt brott, säger M-ministern till tidningen.

Tidöregeringen vill nu att våldtäkt alltid ska vara ett undantag från reglerna om att brottet måste vara tillräckligt "allvarligt" för att en "flykting" ska kunna utvisas.

Forssell konstaterar dock att vissa länder är skeptiska till att ändra den 75 år gamla FN-konventionen. "Ett par" europeiska länder ska dock redan ha visat intresse för förlaget.

Ministern hade inför New York-resan kontakt med Meya och hennes familj. Han tog också upp hennes fall under sitt tal i FN på torsdagen.

– Hon har själv sagt att hon vill att hennes berättelse ska höras. Så att inte fler ska vara med om samma sak, säger Forssell till Aftonbladet.

