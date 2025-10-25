Meya blev våldtagen – då ljög Kristersson

Låt oss börja med den regelrätta lögnen:

Inlägget ovan är från Instagram under gårdagen, där Ulf Kristersson i en video tar avstamp i våldtäkten av Meya Åberg för att marknadsföra sitt pågående lagförslag med påstådda skärpningar av utlänningslagens utvisningsregler.

Men är inlägget sant? Kommer alla invandrare som begår brott som ger mer än böter verkligen att utvisas? Låt oss titta i Kristerssons utredning (s. 54):

Notera det lilla ordet "och". Tidögänget ändrar visserligen formuleringen "får utvisas" till "ska utvisas" – men samtidigt uppställs ett villkor: skälen som talar för utvisning ska vara starkare än skälen som talar emot.

Det innebär att den nya lagtexten inte ändrar något i sak över huvud taget. Mohamed som våldtog Meya hade inte kunnat utvisas med den nya bestämmelsen heller.

Skälet är de internationella konventioner som regeringen har skrivit på. De innehåller förbud mot utvisning av asylinvandrare, och domstolarna kommer tvingas betrakta förbudet som ett sådant "starkare skäl" som "talar emot" att nästa Mohamed ska utvisas. Utvisning av asylinvandrare får bara, enligt konventionerna, ske i yttersta undantagsfall.

Efter att denna tidning mer eller mindre trakasserat regeringen med frågor om konventionerna (senast vid bluffen om minskad anhöriginvandring) kände sig invandringsminister Johan Forssell uppenbarligen tvungen att nämna K-ordet i sin damage control igår:

"Vi måste göra mer. Vi måste också börja titta på de internationella konventioner som fram tills nu gjort det svårare att göra nödvändiga brottsutvisningar", säger Johan Forssell.

Här gäller det återigen att lägga märke till de små orden.

Regeringen lovar alltså att "titta på" konventionerna. Men om man vill kunna utvisa nästa Mohamed måste man ju antingen säga upp, bryta mot eller omförhandla konventionerna. I inte bara titta på dem.

Vill regeringen göra något av detta? Svaret finns i följande Fria Tider-avslöjande från i somras:

Nio EU-länder vill se över konvention som stoppar utvisning av kriminella – Sverige inte ett av dem:



Dansk-italienskt initiativ för att inskränka Europakonventionen.



Nio regeringschefer har skrivit på – men inte Tidö-regeringen. https://t.co/LYLfJGklTT — Fria Tider (@friatider) May 24, 2025

Vi skriver avslöjande, trots att det handlar om ett öppet brev. För ingen annan media (eller alternativmedia) mäktade tydligen med att uppmärksamma det där innan publiceringen ovan gjorde det nödvändigt för dem. Det är som om alla är överens om att regeringen ska få fortsätta lajva skärpt invandringspolitik medan de fortsätter ösa på med 100.000 invandrare om året och låter Mohamed stanna efter våldtäkten. Och många högerväljare spelar med i lögnerna, ger Åkesson de högsta förtroendesiffrorna någonsin och håller tyst, av allt att döma för att alternativet (sossarna) är ännu värre.

Nåväl. Nio EU-länder ville alltså omförhandla exakt det konventionsförbud som gjorde det omöjligt för hovrätten att utvisa Mohamed efter våldtäkten av Meya. Det är nästan halva EU, sett till befolkning, och inkluderade etablerade "respekterade" länder som Italien, Danmark och liknande.

Men Kristersson vägrade skriva på.

SD borde förstås ha hotat att häva hela Tidö-samarbetet om inte regeringen skriver på papperet, eller genast ställer sig bakom initiativet i efterhand. Vad gjorde man istället? Mörkade hela grejen till dagen efter att vi hade publicerat artikeln ovan, då man skickade fram Ludvig Aspling för att bortförklara saken i SvD. Givetvis utan kritiska motfrågor.

Det här håller inte. Och det tar emot att skriva en sån sak på Fria Tiders ledarsida, men vän av ordning måste faktiskt fråga sig det uppenbara: Är sossarna verkligen så mycket värre?

De vill ju också förstöra Sverige. Och liksom Tidöpartierna försöker de blanda ihop befolkningen till en enda stor gegga av invandring, bidrag, gängbrottslighet och våldtäkter. Men de ljuger i alla fall inte om saken.

FOTNOT: Fria Tider välkomnar Tidöpartierna att svara på denna ledartext och kommer att publicera varje bemötande i oavkortad form.