Forssell om SD:s vallöfte: "Man kan ju alltid ha önskemål"

Regeringen har nyligen ändrat reglerna i bosättningslagen så att kommunernas egna önskemål ska väga tyngre. Migrationsverket ska numera fråga kommunerna hur många nyanlända de vill ta emot, i stället för att bara fördela mottagandet efter bland annat invånarantal och arbetsmarknad.

SD:s gruppledare i Göteborg, Jörgen Fogelklou, uppger sig nu vilja se ett "totalt flyktingstopp" i kommunen vid en valvinst.

Men även om Göteborg skulle kräva nollmottagande är det inte kommunen som avgör, enligt migrationsminister Johan Forssell. Han pekar i en intervju med Göteborgs-Posten på att det inte bara är upp till ett parti att avgöra en sådan sak och att det i slutändan är Migrationsverket som bestämmer.

På frågan om det är sannolikt att SD får som partiet vill svarar ministern:

– Alltså man kan ju alltid ha önskemål. Det är ju fullt möjligt att ha. Sen blir det ju ytterst Migrationsverket som ska ändå göra en fördelning. Och någonstans måste de ju bo.

Johan Forssell säger att han är medveten om att det finns "en stor önskan att minska asylinvandringen" inom SD. Så ser det dock inte ut inom M, noterar han.

– Som moderat tycker jag att det är viktigare på att fokusera på integrationen, säger Forssell till GP.