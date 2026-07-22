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Försvarar köpet av rishög för 93.000 kronor: "En droppe i havet"

Publicerad 22 juli 2026 kl 15.34

Inrikes. En övertäckt rishög kostar skattebetalarna 93.000 kronor under utställningen Open Art i Örebro – något som väcker debatt. Men Vänsterpartiet försvarar satsningen.
– Om man tittar på budgetar är det en skvätt i havet. Ganska lite pengar, säger Jesper Levin, ordförande för V i Örebro, till journalisten Christian Peterson.

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Rishögen på Olaiplan har väckt reaktioner bland besökarna i Örebro. Konstnären har fått 93.000 kronor, men kommunen betonar att summan omfattar ytterligare två konstinslag.

Bakom installationen står Marja-Leena Sillanpää. Verket heter "En tillfällig yta mellan ett skogsbryn och marken" och består av en hög med ris och grenar som täckts av sammanfogade lakan.

I presentationen av verket skriver konstnären:

"Efter skogsavverkningar samlas grenar, sly och ris i stora högar bredvid kalhygget. Likt ett ufo har en sådan rishög landat mitt ibland oss – en samling restmaterial, täckt av hopfogade lakan som en skyddande svepning."

När journalisten Christian Peterson ringer Jesper Levin, ordförande för Vänsterpartiet i Örebro, så lyfter Levin att det ju inte alls är särskilt mycket pengar det handlar om ur ett politikerperspektiv.

– För en vanlig skattebetalare så är 93.000 ganska mycket. Men om man tittar på budgetar och så vidare så är det ju en skvätt i havet, säger han.

Bland lokalbefolkningen i Örebro har utställningen väckt debatt.

"Som skogsarbetare gnuggar jag mig i ögonen när jag ser hur Örebro kommun hanterar budgeten för Open Art", skriver signaturen "Rishögen" i en insändare i Nerikes Allehanda.

"Som en direkt jämförelse hade jag kunnat leverera och lägga upp en exakt likadan hög för max 3.000 kronor – och då är både arbetstid, maskinkostnad och transport inräknat", fortsätter insändarskribenten.

Riks har intervjuat besökare som har skilda uppfattningar. En kvinna förstod först inte att högen var ett konstverk.

– Jag trodde faktiskt att det var en del kvar av en majbrasa, om jag ska vara ärlig.

En man avfärdar däremot installationen helt.

– Vadå konst? Det är inte konst.

Han anser att pengarna i stället borde användas till vården, skolan eller vägnätet. Även en turist reagerar på kommunens användning av skattemedel.

– Den är märklig. Jag är tacksam för att jag inte betalar skatt i Örebro.

Andra besökare är mer positiva. En man försvarar möjligheten att pröva ovanligare konstnärliga uttryck.

– Jag tycker att man ska kunna ta ut svängarna mer.

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