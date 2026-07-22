Epsteins "svenske" scout hittad död

Enligt Le Parisien hittades Daniel Siad i köket av en 28-årig kvinna som enligt uppgift delade bostad med honom i utkanten av Paris vid tillfället. Hon ska ha tillkallat grannar, som började ge honom hjärtmassage.

Siad ska ha fått hjärtstillestånd, men kunde inte återupplivas. Dödsorsaken är dock ännu inte fastställd, rapporterar BFMTV.

Daniel Siad förekommer drygt 2.000 gånger i de så kallade Epstein-filerna. Kontakten med den avlidne sexförbrytaren ska ha pågått sedan slutet av 00-talet.

"Svenska tjejer är speciella – jag vet hur de ska tas, lita på mig", skrev han i ett mejl till Epstein.

Siad var algerisk jude och arbetade som scout och modefotograf. Han var skriven i en lyxvilla i exklusiva Djursholm.

I den stora samling Epsteinmejl som offentliggjordes i USA framkom att han systematiskt värvat flickor och unga kvinnor till den amerikanske sexualförbrytaren.

I en konversation diskuterar Siad och Epstein en ung kvinnas utseende.

"Ja hon har opererat brösten. Hon ångrar det. Hon var 18 år", skriver Djursholmsmannen.

"Hon är trevlig men hennes bröst är hemska. De måste göras om", svarar Epstein.

I kommunikationen beskriver Djursholmsmannen hur han byggt upp ett nätverk i Skandinavien tillsammans med en finsk kontakt. Vid ett tillfälle uppger han att flera flickor redan var på väg till Paris.

"Jag har gjort ett riktigt bra jobb med att scouta i Skandinavien. De flesta är redo att börja imorgon. I alla fall fem stycken av dem, är 16 och 17 år gamla, och kommer att vara redo nästa år."

Ett franskt tv-team konfronterade tidigare i år Daniel Siad i Paris.

– Jag är inte här för att försvara en pedofil. Han är en djävul, sade Siad då.