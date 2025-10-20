Försvarsmakten sköt PFAS rakt ut i miljön

I en telefonintervju från 2019 försäkrade dåvarande flottiljchefen Tommy Petersson att verksamheten följt regelverket.

När samtalet avslutats utan att luren lagts på fortsatte han prata med en kollega – och då framkom uppgifter som inte sades i intervjun. Enligt Petersson testades räddningsbilens skumkanon rutinmässigt med provskott utomhus, i en miljö där grundvattnet är förorenat av PFAS.

– Jag tänkte på en… där duckade jag. Han hade en fråga om vi har övat på andra platser. Jag tänkte, ska jag ge honom det? Nä, jag låtsas att jag inte fattar, säger Tommy Petersson, före detta flottiljchef på F17, i inspelningen.

– De kör ju provskott varje morgon med kanonen. Bara en sån kort burst. Men det var ingen ”övning”, tycker jag, så därför kan vi stå för vad jag sa. För det var provskott. ”Jaha, du menar provskotten”.

Kaliber har avvaktat med publicering eftersom inspelningen kunde bedömas som olovlig avlyssning, men ärendet är nu preskriberat. Under tiden har Högsta domstolen slagit fast att drabbade i Kallinge har rätt till skadestånd för höga PFAS-halter i blodet.

Enligt domen ska Ronneby kommuns vattenbolag betala eftersom bolaget levererat dricksvattnet, men krav riktas nu även mot Försvarsmakten.

PFAS-föreningens företrädare Herman Afzelius reagerar starkt när han hör inspelningen.

– Helt mållös. Ja, vilken... Vilken cover-up, alltså. Att de inte vill säga sanningen till... Ja, herregud, säger han till SR.

Petersson, som i dag är chef på Försvarets materielverk, beklagar hur han uttryckte sig men håller fast vid att F17 följt gällande regler och anvisningar.

– Jag tycker, efter att ha hört klippen, att jag med flera uttrycker mig raljant och jag kan bara be om ursäkt för det. Men det fråntar inte någonting av det som jag sa i den riktiga intervjun och det som vi har sagt före och efter där, säger förre flottiljchefen.