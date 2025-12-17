PFAS även i glöggen

Studenterna analyserade både alkoholhaltig och alkoholfri glögg. I samtliga prover uppmättes TFA, med halter mellan 20 och 100 µg/L.

Arbetet gjordes inom en kurs i miljöforensik.

– TFA har tidigare påvisats i apelsin- och äppeljuice samt i barnpuréer, och höga halter har uppmätts i rött vin. Studenterna var nyfikna på TFA i glögg eftersom vissa produkter har liknande ursprung, till exempel från druvor, säger Leo Yeung, forskare i kemi vid Örebro universitet och handledare för studentprojektet.

TFA är ett mycket stabilt, fluorerat ämne som kan bildas när vissa PFAS och andra fluorerade kemikalier bryts ner. Det har påvisats i bland annat dricksvatten, nederbörd och grödor, men glögg har inte tidigare studerats. Halter har också uppmätts i människors blod.

Hur TFA hamnat i glöggen är inte klarlagt. En möjlig källa är vattnet som används i tillverkningen, men ämnet kan också ha följt med via råvaror eller andra moment i processen. Enligt Yeung går det i nuläget inte att dra några slutsatser om eventuella hälsorisker.

– Vi har konstaterat att TFA förekommer – det väcker intressanta frågor. Nästa steg är att förstå varför. Vi hoppas att detta kan bidra till ökad övervakning av persistenta fluorerade ämnen i livsmedel och drycker, säger Leo Yeung.

Fakta: TFA

TFA (trifluorättiksyra) är ett PFAS-ämne som kan bildas vid nedbrytning av vissa växtskyddsmedel. Ämnet löser sig lätt i vatten, är lättrörligt i mark och bryts inte ner naturligt i miljön, vilket enligt Kemiinspektionen gör att TFA i grundvatten i praktiken är mycket svårt att rena bort i stor skala. Än så länge utgör halterna i grundvattnet ingen akut fara, men det är angeläget att undvika en allvarligare förorening, enligt Kemiinspektionen.