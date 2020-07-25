PFAS i dricksvattnet gav ökad spädbarnsdödlighet på 191 procent

Studien, som bygger på 11.000 födslar och har genomförts vid University of Arizona, finner att boende som dricker brunnsvatten nedströms en PFAS-förorenad plats hade en ökning av spädbarnsdödligheten med hela 191 procent.

För tidig födsel ökade med 20 procent och låg födelsevikt med 43 procent.

Även extremt för tidig födsel och extremt låg födelsevikt ökade – med 168 procent respektive 180 procent.

– Jag vet inte om vi väntade oss att hitta effekter som var så här stora och så tydliga, särskilt med tanke på att spädbarnsdöd inte är så vanligt och att det inte finns så många extremt lågvikts- eller för tidigt födda barn. Men det fanns i datan, säger Derek Lemoine, medförfattare och ekonomiprofessor vid University of Arizona, enligt The Guardian.

Forskarna identifierade 41 förorenade platser i New Hampshire med PFOA och PFOS, två vanliga PFAS-ämnen, och använde topografiska data för att fastställa grundvattnets flödesriktning. Därefter jämfördes graviditets- och födelseutfall för boende nedströms platserna.

En viktig faktor i studien är att brunnarnas exakta lägen är konfidentiella, vilket innebar att mödrarna inte visste om de bodde nedströms en förorenad plats. Enligt forskarna skapar det en form av randomisering som stärker möjligheten att dra kausala slutsatser.

Studien försöker också sätta en prislapp på skadorna. Om resultaten räknas upp till hela USA uppskattar forskarna nästan 8 miljarder dollar i negativ årlig ekonomisk påverkan i ökade vårdkostnader och produktionsbortfall. Kostnaden för att följa nuvarande regler för att rena dricksvatten från PFAS uppskattas till omkring 3,8 miljarder dollar.

– Vi försöker sätta siffror på det här och det är viktigt, för när man vill sanera och reglera PFAS finns det en verklig kostnad, säger Lemoine.

PFAS är en ämnesklass med minst 16.000 föreningar som används för att göra produkter mer motståndskraftiga mot vatten, fläckar och värme. De kallas ofta "evighetskemikalier" eftersom de inte bryts ned naturligt utan ansamlas i miljön, och de har kopplats till bland annat cancer, njur- och leversjukdomar, immunstörningar och fosterskador. Det uppskattas att omkring 95 million människor i USA dricker förorenat vatten från kommunala eller privata brunnar.

Studiens metod är "rigorös och unik", enligt Sydney Evans vid miljöorganisationen Environmental Working Group.

– PFAS är ingen lek, och är giftigt vid mycket låga koncentrationer, säger hon.

I texten uppges att Bidenadministrationen förra året införde gränsvärden i dricksvatten för sex typer av PFAS och gav vattenbolag flera år att installera reningssystem. Samtidigt uppges att Trumpadministrationen nu arbetar för att riva upp gränserna för vissa ämnen, något som enligt Lemoine i längden sannolikt blir dyrare för allmänheten eftersom kostnaden för att dricka förorenat vatten bedöms överstiga reningskostnaden.