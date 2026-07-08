Fransk trupp placeras i Boden

Beskedet väntas i samband med att Frankrikes president Emmanuel Macron träffar statsminister Ulf Kristersson (M) i Ankara under det pågående Natotoppmötet.

Enligt SVT handlar det om ett styrkebidrag i kompanistorlek. Soldaterna ska ha sin bas i Boden och verka i FLF Finland på rotationsbasis.

Frankrike har tidigare meddelat att landet vill delta i FLF Finland. Nu konkretiseras planerna för insatsen, som kopplas till försvaret av Natos nordliga gräns.

Vilken militär enhet som ska skickas är ännu oklart, enligt SVT. Ett alternativ som nämns är franska bergstrupper med stödresurser. De är tränade för vinterstrid i subarktiska förhållanden.