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Fransk trupp placeras i Boden

Publicerad 8 juli 2026 kl 13.40

Inrikes. Frankrike väntas bidra med soldater till den svenskledda frontbasen FLF Finland, enligt uppgifter till SVT Nyheter. Omkring 200 franska soldater ska i första hand få Boden som bas.

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Beskedet väntas i samband med att Frankrikes president Emmanuel Macron träffar statsminister Ulf Kristersson (M) i Ankara under det pågående Natotoppmötet.

Enligt SVT handlar det om ett styrkebidrag i kompanistorlek. Soldaterna ska ha sin bas i Boden och verka i FLF Finland på rotationsbasis.

Frankrike har tidigare meddelat att landet vill delta i FLF Finland. Nu konkretiseras planerna för insatsen, som kopplas till försvaret av Natos nordliga gräns.

Vilken militär enhet som ska skickas är ännu oklart, enligt SVT. Ett alternativ som nämns är franska bergstrupper med stödresurser. De är tränade för vinterstrid i subarktiska förhållanden.

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