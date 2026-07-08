Trump: Vapenvilan är över – Irans ledare är "avskum"

– Jag tror att den är över, säger Trump om vapenvilan.

Uttalandet kom på onsdagen, efter att USA genomfört fler än 80 anfall mot Iran under natten. Enligt Washington Post var attackerna ett svar på iranska angrepp mot fartyg i Hormuzsundet.

Iran svarade med omfattande vedergällning under natten. Revolutionsgardet uppger enligt den halvstatliga nyhetsbyrån Fars att 85 amerikanska militära anläggningar hade angripits, bland annat i Bahrain och Kuwait.

Enligt Trump kan samtal med Iran visserligen fortsätta, men han gjorde klart att han inte tror mycket på diplomatin. I stället gick han till hårt angrepp mot ledarskapet i Teheran.

– De är avskum. De är sjuka människor. De leds av sjuka människor, och de är hänsynslösa, våldsamma människor, säger han.

– För min del är det bara slöseri med tid att ha med dem att göra. De är lögnare... det är något fel på dem. De är galna. För min del är det över, fortsätter Trump.

USA och Iran nådde förra månaden en preliminär uppgörelse om att öppna Hormuzsundet för sjöfart, samtidigt som förhandlingarna skulle fortsätta om Irans kärnprogram och lättnader i de amerikanska sanktionerna mot Teheran.

Men uppgörelsen ser nu ut att ha havererat innan ens hälften av de 60 dagar som förhandlarna avsatt för ett mer hållbart avtal har löpt ut.

– De kan prata, men jag tror att de slösar bort sin tid. De är ett gäng lögnare, säger Trump.

– De är dåliga människor, och ärligt talat vill jag inte slösa min tid på dem. Nu låter jag våra fantastiska förhandlare fortsätta prata om de vill, men jag ser det inte, fortsätter han.

Det upptrappade kriget fick oljepriset att rusa på onsdagen. Brentoljan steg med mer än 6 procent till 79 dollar per fat på grund av oro för nya störningar i energiförsörjningen.