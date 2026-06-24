"Fräsch och modern" nyinspelning av Pippi Långstrump

Bakom satsningen står Studiocanal, Heyday Films, Mediawans Submarine och Astrid Lindgren Aktiebolag.

Serien ska bestå av 52 avsnitt på elva minuter och produktionen ska enligt Variety inledas i oktober.

Manus skrivs av Sara Daddy, som tidigare har arbetat med bland annat The Night Before Christmas in Wonderland, Olga Da Polga och Tulipop Tales.

Projektet lanseras efter att Pippi Långstrump firade 80 år 2025. Bolagen arbetar även med en ny långfilm om Pippi.

Sara Daddy uppger att målet är att låta Pippi fortsätta tala till dagens barn.

– Med Astrid Lindgrens briljanta kvickhet och värme som vår vägvisare är vårt mål att se till att Pippi förblir en glädjefylld, stärkande ikon för dagens barn. Det är ett drömprojekt.

Max Hallén, vd för Astrid Lindgren Aktiebolag, säger att Astrid Lindgrens berättelser fortsätter att hitta nya läsare och tittare runt om i världen.

– Pippi Långstrump står fortfarande i centrum för den resan. Hennes mod, självständighet och lekfulla sätt att utmana världen omkring sig har inspirerat barn runt om i världen i över åttio år och fortsätter att göra det än i dag, säger han.

Producenterna David Heyman, Rosie Alison och Rob Silva beskriver Pippi som en figur som fortfarande känns aktuell.

– Glädjefylld, fri, lekfull, trotsig, vänlig och våldsamt motståndskraftig ifrågasätter hon alla spelets regler, och hennes originalitet är fortfarande lika fräsch som någonsin, säger de i ett uttalande.

Studiocanal ska sköta den globala distributionen. Bolagets barn- och familjeavdelning ansvarar samtidigt för produkter och licenser i Frankrike och Storbritannien.