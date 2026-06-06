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Sylvi Listhaug är partiledare för Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiets väljarstöd: 33,3 procent

Publicerad 6 juni 2026 kl 11.55

Utrikes. Invandringskritiska Fremskrittspartiet går starkt fram i Norge. I en ny mätning får partiet hela 33,3 procent – och är därmed nästan tre gånger så stort som Høyre.

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Mätningen har gjorts av InFact, rapporterar Aftenposten.

Fremskrittspartiet ökar med 2,5 procentenheter jämfört med en mätning i början av maj, även om förändringen inte är statistiskt säkerställd.

Høyre (som motsvarar Moderaterna) faller samtidigt till 12,5 procent. Regerande socialdemokratiska Arbeiderpartiet är näst störst med 22,4 procent, medan mätningen visar att det nu finns en borgerlig majoritet.

För Fremskrittspartiet är siffrorna bland de starkaste på många år. Enligt poll of polls har partiets genomsnittliga stöd inte legat högre sedan 2008. I stortingsvalet förra året fick partiet 23,8 procent.

– Det är en kanonmätning för Fremskrittspartiet, och kanske den högsta de någonsin har haft, säger valforskaren Jonas Stein vid universitetet i Tromsø till Nettavisen.

Undersökningen genomfördes per telefon den 1 juni. Totalt svarade 1.145 personer och felmarginalen ligger mellan 0,9 och 3 procentenheter.

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