Gangsterrapparen Jaffar Byn lägger ner – och ber om ursäkt

Den 30-årige gangsterrapparen, som numera använder namnet JB, säger till Dagens ETC att han lägger musiken på hyllan efter sitt kommande album.

Enligt egen uppgift lämnade han kriminaliteten 2021.

Sadik dömdes 2017 till fyra års fängelse för grovt vapenbrott. Han blev en av de mest kända profilerna inom svensk gangsterrap, bland annat i rapporteringen om konflikten mellan Shottaz och Dödspatrullen.

Nu säger han att en orsak till att han slutar är att han inte vill att yngre lyssnare ska dras in i kriminalitet.

– Det är bara synd, tycker jag. Det var inte meningen. Det är inte meningen att ni ska lyssna på min musik och begå brott. Musiken var aldrig till för att ni skulle gå och mörda till den, säger han till Dagens ETC.

Han ber också om ursäkt till unga som kan ha påverkats av musiken.

– Från botten av mitt hjärta: jag ber om ursäkt till mina yngre bröder och systrar om musiken har vilselett på något sätt. Det finns alltid många andra faktorer som leder fram till sådant, men en av anledningarna till att jag lägger ned är just det här. Mycket i den världen har gått för långt.