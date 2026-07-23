"Gapa, svennejävel": Svensk pojke våldtogs av Mohamed i sin Epa

Samnytt var först med att rapportera om detaljerna i fallet. Pojken och hans kompis besökte en McDonalds-restaurang i Borlänge i mars. Där träffade de på Mohamed, som bad om skjuts med 15-åringens Epa.

Mohamed beordrade pojken att köra till en plats vid Bullermyren och hotade med konsekvenser om han inte lydde.

– Till en början pratade vi om allt möjligt, men sedan blev Mohamed hotfull och närgången och började ta på hela min kropp, sade pojken under rättegången.

Spydde flera gånger

Mohamed tvingade sedan pojken att kyssa honom samt utföra oralsex på honom tills han fick utlösning i pojkens mun. Pojken spydde flera gånger under våldtäkten.

För att förmå 15-åringen till detta använde somaliern hot om våld och och slog även offret flera gånger i ansiktet.

– Gapa, svennejävel, annars dödar jag dig! sade Mohamed när det var dags för oralsex.

Pojken kräktes flera gånger under övergreppet. Efteråt hotade somaliern med knivhugg och torpeder om pojken skulle berätta för någon.

När pojken till slut kom hem bröt han ihop fullständigt. Han har sedan dess drabbats av mardrömmar, skolskräck och vågar inte längre åka ensam till fotbollsträningar. Traumabehandling väntar inom BUP.

Mohamed nekar till allt och hävdar att polisen har fel person.

Han hävdar också att han aldrig sagt "gapa, svennejävel".

– Nej, det har inte jag gjort. Jag har över 35 svenska vänner. Så jag vet inte, jag har inte gjort det. Jag säger inte sånt, säger somaliern i polisförhör.

Kan inte utvisas

Bevisningen bedöms som stark av tingsrätten. Övervakningsbilder visar hur de två lämnar McDonalds tillsammans, och Mohameds DNA återfanns i pojkens EPA-traktor. Domstolen noterar att pojken inte verkade överdriva sin berättelse.

"Den brottslighet som Mohamed har gjort sig skyldig till är av synnerligen allvarlig karaktär", skriver Falu tingsrätt.

Mohamed, som kom till Sverige 2007 och blev svensk medborgare 2013, fälls nu för det brutala övergreppet. Straffet blir sju års fängelse för grov våldtäkt. Han ska även betala 370.000 kronor i skadestånd till offret.

Eftersom han har fått svenskt medborgarskap kan han inte utvisas med politikernas nuvarande lagstiftning.