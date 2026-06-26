Gaykulturen har kommit till svenska fängelser – larm om våldtäkter

På många anstalter låses två intagna in tillsammans under stora delar av dygnet. Och enligt kriminalvårdare finns en rädsla bland utsatta för att berätta vad som hänt, rapporterar Arbetet.

Ett av fallen gäller Kumla. Där hittade personal ett brev från en intagen som senare medgav att han skrivit det.

"Nu är han i stadiet där han är en rädd och vilsen ung pojke som behöver kärlek och värme, så bror du vet att jag håller allt i schack", skrev den misstänkte förövaren.

Även på Hallanstalten utanför Södertälje har Arbetet hittat uppgifter om sexuella övergrepp. Där ska personal ha funnit listor som visade att en intagen såldes till flera andra män.

– Han blev såld av en annan fånge. Det var en betalning som skedde. Medfången var någon form av hallick, säger kriminalvårdaren Linnea Mällström till Arbetet.

Enligt kriminalvårdare som tidningen talat med är det ovanligt att utsatta intagna vågar slå larm. Skam och rädsla för att stämplas som golare anges som förklaringar.

I ett fall ska en intagen på Kumla ha sagt att han utsatts för något "äckligt, ofattbart och för skamligt för att prata om". Mannen medverkade sedan inte i polisutredningen, eftersom hans familj enligt uppgift hade hotats.

Samtidigt väntas bemanningen minska när antalet intagna ökar. Enligt Kriminalvårdens prognos ska personaltätheten minska med en tredjedel fram till 2030. Myndigheten har ingen specifik strategi mot just sexuellt våld.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) säger att han tycker att uppgifterna är "väldigt allvarliga". Han står samtidigt fast vid att själva celldelningen inte är den största utmaningen.

– Mitt tidigare uttalande grundar sig på Kriminalvårdens bedömning, att den största utmaningen inte är just att man delar cell, utan att det blir väldigt många fler personer på de gemensamma ytorna. Det har jag ingen anledning att ifrågasätta, säger han till Arbetet.