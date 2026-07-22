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Gazaskylt var inte åsiktsbrott

Publicerad 22 juli 2026 kl 17.37

Inrikes. Åklagaren lägger ned utredningen om den skylt med texten "Gaza" som polisanmäldes för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp. Det finns enligt beslutet inte skäl att anta att något brott har begåtts. Judiska centralrådet kräver att beslutet omprövas.

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Skylten visades upp under en demonstration som Palestinagruppen Stockholm arrangerade. Den hade gjorts för att efterlikna ingången till koncentrationslägret Auschwitz, men texten "Arbeit macht frei" hade ersatts med "Gaza".

Det var polisinsats­chefen Viktor Adolphson, känd som "YB Södermalm" på sociala medier, som gjorde en polisanmälan efter demonstrationen. Han ansåg att hänvisningen till Auschwitzporten kunde innebära att Förintelsen "förringades", vilket är brottsligt efter att SD och de andra riksdagspolitikerna utvidgade HMF-lagen för ett par år sedan.

Åklagare Lukas Eriksson bedömer dock att förutsättningarna för hets mot folkgrupp saknas.

– Det som krävs för att det ska kallas hets mot folkgrupp är inte uppfyllt, säger han till TT.

Judiska centralrådet har begärt att beslutet ska omprövas.

Deras anmälan hade inte hunnit komma in till åklagaren och ingick därför inte i underlaget för nedläggningsbeslutet. Anmälan har nu lämnats in tillsammans med en begäran om omprövning.

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