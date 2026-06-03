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Datacentret ska erbjuda cirka 100 tjänster när det står klart, enligt Sara Överby, "samhällspolitisk chef" på Google Sverige.

Google bygger jättelik datahall i Avesta

Publicerad 3 juni 2026 kl 08.55

Inrikes. Efter flera års väntan står det klart att Google bygger sitt första svenska datacenter i Horndal i Avesta kommun. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) var på plats när de första spadtagen togs under tisdagen.

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Beskedet kommer efter en lång rad förberedelser på orten. Markaffären gjordes redan 2017, då Avesta kommun sålde 109 hektar i Horndal till Google.

Den amerikanska nätjätten har tidigare betonat att man "inte tagit något affärsmässigt beslut om att bygga en serverhall".

Nu är beslutet fattat. Enligt Sara Överby, "samhällspolitisk chef" på Google Sverige, väntas bygget ge mycket arbete – under byggtiden.

– När bygget är i full gång kommer flera tusen personer jobba här. Vi hoppas vara klara 2028 och kommer då erbjuda 100 fasta tjänster, säger Sara Överby till SVT.

Google har sedan tidigare en anläggning i finska Fredrikshamn och bygger även i norska Skien. Horndal blir bolagets första datacenter i Sverige.

På plats i Horndal på tisdagen fanns bland andra bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M), som framhöll etableringens betydelse för kommunen.

– Det här kommer skapa många jobb. Vi ser ju många underleverantörer här idag och också jobb i framtiden i kommunen, sade Benjamin Dousa.

Google har under åren fått miljötillstånd, marklov och bygglov för datacentret. De första synliga arbetena kom i november i fjol, när marken började förberedas.

Även kommunalrådet Blerta Krenzi (S) deltog när det första spadtaget togs i Horndal. Hon valde att benämna verksamheten som en "industri".

– Det var industrin som en gång byggde den här orten och det är industrin som gör att vi nu tar stora steg in i framtiden, säger hon.

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