Vox: Sánchez ljuger om att marockanerna åkt hem

Santiago Abascal anlände på söndagen till Ceuta i Nordafrika.

Han har nu publicerat videomaterial från platsen som enligt honom visar att stora mängder av illegala invandrare fortfarande befinner sig i den spanska exklaven.

En Ceuta, comprobando la nueva mentira de Sánchez:



No se han vuelto a Marruecos, en Ceuta siguen miles y miles de INVASORES mientras los españoles siguen aterrorizados sin poder salir de sus casas. pic.twitter.com/QXrHrqQnsL — VOX 🇪🇸 (@vox_es) August 2, 2026

Vox-ledaren anklagar premiärminister Pedro Sánchez för att ha tillåtit Marocko att iscensätta krisen.

– Det som hänt i Ceuta har varit en invasion och en krigshandling som främjats av Marocko och tillåtits av Sánchez, som inte förmår svara eftersom han är underordnad Marocko, sade Abascal under en pressträff.

Den spanska regeringen har uppgett att omkring 50.000 personer tog sig in i Ceuta och att fler än 48.000 redan ska ha återvänt till Marocko. Andra uppskattningar angav uppemot 60.000 ankomna.

Abascal bestrider regeringens siffror och hävdar att "tusentals och åter tusentals" fortfarande finns kvar.

Vox-ledaren kräver att marockanska medborgare som befinner sig illegalt i Spanien omedelbart ska skickas tillbaka. Han vill också permanent militarisera gränsen, stänga gränsövergången och vidta rättsliga åtgärder mot Sánchez.

Den spanska regeringens representant i Ceuta medger att illegala fortfarande finns kvar, men hävdar att antalet har minskat kraftigt. Myndigheterna uppger också att återvändandet till Marocko ska skyndas på.

La Gaceta rapporterar att illegala invandrare genomfört omfattande plundringar av butiker och stormarknader runt om i Ceuta, vilket satt hård press på lokala företag som kämpade för att upprätthålla tillgången på livsmedel och andra nödvändiga varor.

Vissa illegala har redan försökt ta sig vidare till det spanska fastlandet. Enligt El País har att spansk polis stoppat två båtar med sammanlagt 17 personer av nordafrikanskt ursprung i närheten av Algeciras och La Línea de la Concepción.