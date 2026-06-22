Gråtande Starmer meddelade sin avgång

Beskedet kommer mindre än två år efter Labours storseger i valet 2024.

– Jag kommer att avgå som ledare för Labourpartiet, meddelade Keir Starmer utanför Downing Street på måndagen.

Den 63-årige politikern drabbades av en gråtattack när han beskrev vad han ska göra framöver.

– Nu ska jag ägna mer tid åt det allra viktigaste uppdraget: att vara den bästa maken jag kan vara, sade han.

Keir Starmer har under en längre tid haft katastrofala förtroendesiffror. De senaste dagarna har han utsatts för hårt tryck från sina egna parlamentsledamöter. Enligt The Guardian har även flera av hans ministrar bakom kulisserna förklarat för honom att tiden är ute.

Redan i februari krävde Anas Sarwar, partiets ledare i Skottland, att han skulle avgå. Senare har regeringen skakats av bakslag kring bland annat nedskärningar, vinterbränslestöd och utnämningen av Epstein-kopplade Peter Mandelson till ambassadör i Washington.

Keir Starmer blir ännu en brittisk premiärminister som lämnar posten i förtid. Hans efterträdare blir Storbritanniens sjunde premiärminister på tio år.

Det var USA:s president Donald Trump som först kom med beskedet att Keir Starmer ska avgå.