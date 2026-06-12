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Den dömde 17-åringen har all anledning att vara nöjd med sitt straff.

Gruppvåldtog flicka i timmar – slipper både fängelse och utvisning

Publicerad 12 juni 2026 kl 14.34

Inrikes. Invandrarna drog in en funktionsnedsatt 15-årig flicka på fyra olika offentliga toaletter och våldtog henne gång på gång under hot och våld. Nu döms en 17-åring för våldtäkt – men kommer undan med ungdomsvård och utvisas inte. Hans kumpan slipper helt straff med hänvisning till att han inte var straffmyndig.

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Flickan utsattes för övergreppen på fyra olika offentliga toaletter i ett köpcentrum i Uppsala i november 2025.

I flera timmar gick invandrarna runt mellan toaletterna och våldtog den 15-åriga flickan.

Syriern och afghanen ska ha agerat tillsammans och använt både våld och hot för att genomföra vaginala och orala samlag samt penetrerat henne med fingrarna.

Våldtäktsmännen filmade även övergreppen och hotade flickan med att sprida filmerna.

– Han sa att om du säger till någon så kommer vi göra någonting. Och sprida ut videon överallt, sade flickan i förhör.

Våldet innebar bland annat slag mot rygg och stjärt samt fasthållning som orsakat smärta.

Övergreppen upptäcktes när flickan under hösten sökte vård. I samband med läkarbesöket gjordes en polisanmälan.

17-åringen, som var 16 när brotten begicks, döms nu till sluten ungdomsvård i ett år för grov våldtäkt, kränkande fotografering och barnpornografibrott.

En så kallad bevistalan mot kumpanen, som vid brottstillfället var 14 år, visade att han också var skyldig. Han kan dock inte straffas på grund av sin ålder.

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