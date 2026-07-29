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Katarina Erlingson.

Hallands Nyheter: "Olyckligt att terroristen i Berlin var islamist"

Publicerad 29 juli 2026 kl 09.39

Inrikes. Det var "olyckligt" att det var en muslim som låg bakom terrordådet i muslim. Det skriver liberala Hallands Nyheters ledarskribent Katarina Erlingson, och tillägger:
"Inte undra på att hatet mot muslimer breder ut sig, särskilt inte när högt uppsatta politiker tillåts tala nedsättande om denna stora religion."

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En person dödades och 29 skadades när IS-anhängaren Abdul Ballout körde in en skåpbil i folkmassorna under Pride i Berlin förra veckan.

I en ledarartikel i Hallands Nyheter slår journalisten Katarina Erlingson, tidigare C-politiker, nu larm om att dådet var "olyckligt".

"Det är olyckligt att terroristen i Berlin var islamist, det späder på hatet mot de många vanliga muslimer som bor i Sverige", skriver hon.

Det olyckliga består "inte minst" i att det inträffade "ger islamhatarna vatten på sin kvarn", understryker den liberala journalisten.

"Att vara muslim i Sverige i dag kan inte vara lätt", skriver hon vidare och målar upp en bild av ett Sverige där muslimer utsätts för ett ständigt rasistiskt hat.

"Inte undra på att hatet mot muslimer breder ut sig, särskilt inte när högt uppsatta politiker tillåts tala nedsättande om denna stora religion", noterar Katarina Erlingson.

Hon uppger också att det är regeringens samarbete med SD som "har skapat en tidsanda av muslimhat".

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