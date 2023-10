Hamas uppmanar till global jihad på fredag

– Vi måste gå ut på torgen och gatorna i den arabiska och islamiska världen på fredag, säger Meshaal, som för närvarande leder Hamas diasporaavdelning, i ett uttalande enligt Reuters.

Videon lades upp på Youtube men raderades inom ett dygn.

Meshaal, som är baserad i Qatar, uppger att regeringarna och folken i närområdet – Jordanien, Syrien, Libanon och Egypten – har en större plikt att stödja palestinierna. "Sanningens ögonblick" har kommit, understryker han.

Rachid Hammami – en marockansk tidigare muslimsk tv-värd och nationell säkerhetsexpert – tolkar i ett inlägg på X Khaled Meshaals budskap på följande vis:

Meshaal säger i videon att fredagen kommer att bli en dag för muslimer att "visa ilska" mot sionister och USA. Han uppmanar både medborgare i muslimska länder och "muslimska diasporor runt om i världen" att delta i "Al-Aqsa-flodens fredag".

För det andra ber han om "finansiellt jihad" – ekonomiskt stöd från muslimer runt om i världen till Gaza för att kompensera dem för förstörelsen.

För det tredje uppmanar Meshaal muslimer att utöva politiska påtryckningar för att stoppa Israels militära invasion av Gaza.

Slutligen uppmanar han muslimer över hela världen att "bära jihad i sina själar" och "att kämpa och vara martyrer för Al-Aqsa".

Enligt Rachid Hammami vill Khaled Meshaal att muslimer ska slåss mot judarna, i första hand muslimer som bor i grannländerna. De bör ta sig till gränserna och försöka ta sig in, var och en med sina egna medel.

– Tiden är inne för jihad att tillämpas på marken snarare än bara i teorin, säger Khaled Meshaal i klippet.

Den tidigare Hamas-ledaren avslutar:

– Pengar är viktiga men i dag ber vi om ert blod och era själar.

Khalid Mashal the leader and founding member of Hamas gave a speech today asking Muslims all around the world to do the following:1. To show anger, especially next Friday, in Muslim countries and Also among Muslim diaspora around the world; he called it “the Friday of Al-Aqsa… pic.twitter.com/koJ42DRFMy

