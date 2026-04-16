Han är världens minst populära ledare

Det amerikanska opinionsinstitutet Morning Consult har jämfört förtroendet för politiska ledare i ett stort antal länder.

I botten hamnar Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.

Bara 19 procent av tyskarna uppger att de är nöjda med hans arbete, medan 76 procent är missnöjda.

Även Frankrikes president Emmanuel Macron placerar sig i botten, men Merz sticker ut med den högsta andelen med lågt förtroende.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) ligger i mitten av listan – 38 procent av väljarna har förtroende för honom och 54 procent har det inte. Det är ungefär på samma nivå som Donald Trump i USA.

Samtidigt toppas listan av Indiens premiärminister Narendra Modi, som stöttas av 70 procent av indierna.

I en separat undersökning från opinionsinstitutet Forsa uppger ännu fler, hela 78 procent av de tyska väljarna, att de är missnöjda med Friedrich Merz.

Enligt Forsa-chefen Manfred Güllner är Merz impopularitet inget nytt fenomen.

– Han var redan en av de mest impopulära politiska aktörerna i Förbundsrepubliken under sin första tid som aktiv politiker i början av 2000-talet, säger Güllner till Euronews.

– Det finns massiva reservationer, särskilt bland kvinnor, unga väljare och östtyskar. Efter att han valdes till republikens tionde förbundskansler har han inte lyckats minska dessa – tvärtom har de ökat under hans tid vid makten.

Även kritik mot den konkreta politik som regeringen fört lyfts fram.

– Han har brutit vallöften, Tysklands ekonomiska utveckling fortsätter att vara negativ, många ser sitt land i en nedåtgående spiral, säger Manfred Güllner.

– Varken det borgerligt-konservativa lägret eller det vänsterliberala progressiva lägret är nöjda med vad regeringen genomför.