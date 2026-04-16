Friedrich Merz tillsammans med Ulf Kristersson vid ett tidigare tillfälle.

Han är världens minst populära ledare

Publicerad 16 april 2026 kl 12.02

Utrikes. Förtroendet för Tysklands förbundskansler har fallit till chockerande låga nivåer. En ny internationell mätning placerar Friedrich Merz i botten bland samtliga regeringschefer i 24 demokratier.

Det amerikanska opinionsinstitutet Morning Consult har jämfört förtroendet för politiska ledare i ett stort antal länder.

I botten hamnar Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.

Bara 19 procent av tyskarna uppger att de är nöjda med hans arbete, medan 76 procent är missnöjda.

Även Frankrikes president Emmanuel Macron placerar sig i botten, men Merz sticker ut med den högsta andelen med lågt förtroende.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) ligger i mitten av listan – 38 procent av väljarna har förtroende för honom och 54 procent har det inte. Det är ungefär på samma nivå som Donald Trump i USA.

Samtidigt toppas listan av Indiens premiärminister Narendra Modi, som stöttas av 70 procent av indierna.

I en separat undersökning från opinionsinstitutet Forsa uppger ännu fler, hela 78 procent av de tyska väljarna, att de är missnöjda med Friedrich Merz.

Enligt Forsa-chefen Manfred Güllner är Merz impopularitet inget nytt fenomen.

– Han var redan en av de mest impopulära politiska aktörerna i Förbundsrepubliken under sin första tid som aktiv politiker i början av 2000-talet, säger Güllner till Euronews.

– Det finns massiva reservationer, särskilt bland kvinnor, unga väljare och östtyskar. Efter att han valdes till republikens tionde förbundskansler har han inte lyckats minska dessa – tvärtom har de ökat under hans tid vid makten.

Även kritik mot den konkreta politik som regeringen fört lyfts fram.

– Han har brutit vallöften, Tysklands ekonomiska utveckling fortsätter att vara negativ, många ser sitt land i en nedåtgående spiral, säger Manfred Güllner.

– Varken det borgerligt-konservativa lägret eller det vänsterliberala progressiva lägret är nöjda med vad regeringen genomför.

Nyheter från förstasidan

Brände gayflagga under Pride – frias

Nämndemännen körde över domaren. "Något som får accepteras inom ramen för det fria demokratiska samtalet."0 

Ekonominyheter

Utbudschock efter lag om höjda bostadspriser

Reformen ser ut att få omvänd effekt.. Marknaden översköljs av sugna säljare när unga får låna mer.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.