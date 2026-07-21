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Joshua Kerry och Ann Widdecombe.

Han åtalas för mordet på Ann Widdecombe

Publicerad 21 juli 2026 kl 07.55

Utrikes. Joshua Kerry, 28, har åtalats för mordet på den tidigare brittiska ministern och Reform-talespersonen Ann Widdecombe. Han beskrivs som en mycket blyg "snäll bjässe". Brittisk terrorpolis utreder samtidigt om det finns en politisk koppling eller terrorkoppling.

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Joshua Kerry greps klockan 21 den 11 juli i sitt radhus i Rotherham i South Yorkshire. Enligt The Independent misstänks han ha kört nästan 50 mil till Widdecombes hem i Haytor i Devon för att genomföra attacken.

Widdecombe skadades svårt i sitt hem omkring klockan 12.30 den 8 juli. Hon hittades död i bostaden följande dag.

Åklagaren Frank Ferguson meddelade på måndagen att bevisningen bedöms vara tillräcklig för att väcka åtal.

– Vi har beslutat att åtala Joshua Kerry för mord efter en polisutredning om Ann Widdecombes död i Haytor på Dartmoor, säger han och fortsätter:

– Polisen fortsätter att utreda den tilltalades motiv, däribland en möjlig politisk koppling eller terrorkoppling.

"Mycket blyg"
Kerry har tidigare arbetat för ett hissföretag och bodde med sin hund i ett bostadsområde i Kimberworth. Enligt grannar hade han sällan synts till sedan hans far avled i december.

En släkting beskriver Kerry för The Telegraph som en vänlig, artig och "mycket blyg" person. Släktingen uppger att gripandet kom som en chock och att han aldrig hade kunnat föreställa sig att Kerry skulle kopplas till Widdecombes död.

Inrikesministern har uppgett att Kerry inte tidigare var känd av det brittiska antiterrorprogrammet Prevent.

Chefen för den brittiska terrorpolisen, Laurence Taylor, beskriver angreppet som riktat. Polisen undersöker bland annat om den misstänkte kan ha riktat in sig på företrädare för Reform UK.

Kerry ställs inför Westminster Magistrates' Court under tisdagen.

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