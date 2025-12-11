© Facebook/Domstolsverket
Transvestit-sällskapet ”Bland drakar och dragqueens” har polisanmält hundratals kritiker på sociala medier för åsiktsbrott.

Döms för kommentaren: "Så här blir det när pedofiler får bestämma"

Publicerad 11 december 2025 kl 08.42

Lag & Rätt. En 66-årig man döms för hets mot folkgrupp efter att ha skrivit om "pedofiler" som styr i en kommentar på Facebook till sagoläsande transvestiter. Skellefteå tingsrätt ger honom villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 4.800 kronor.

Mannen skrev kommentaren under ett inlägg på den skattefinansierade dragshowgruppen Bland drakar och dragqueens Facebooksida.

Gruppen hade dagen innan publicerat ett inlägg om barns reaktioner på deras sagostunder. Under detta inlägg skrev mannen:

"Så här blir det när pedofiler får bestämma."

Gruppen polisanmälde kommentaren. Skellefteå tingsrätt bedömer nu att kommentaren utgör hets mot folkgrupp riktad mot en grupp som identifierar sig utifrån "könsöverskridande uttryck". Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter, totalt 4.800 kronor.

Mannen försvarade sig förgäves med att han utnyttjat sin yttrandefrihet.

Transvestiterna i Bland drakar och dragqueens beskriver sig själva som "ett svenskt dragshow-teatersällskap som skriver böcker och framför sagostunder, teater och musikaler för barn, unga och vuxna". Gruppen har under flera år påstått sig vara utsatt för "hat och hot" och meddelade hösten 2024 att man polisanmält över 100 personer för åsiktsbrott.

Flera av anmälningarna har lett till åtal och fällande domar. Fria Tider rapporterade i oktober om en kvinnlig pensionär i 70-årsåldern i Skellefteå som dömts för hets mot folkgrupp efter att ha kritiserat transvestitgruppen med ord som "pervers". Tidigare dömdes en man i 70-årsåldern från Gävle för att ha kallat sagostunderna "äckligt" och "abnormt".

Samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna, ställer sig bakom lagen om hets mot folkgrupp.

