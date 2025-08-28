© Pressbild/Olav Hotten
Transvestit-sällskapet ”Bland drakar och dragqueens”.

Kallade sagoläsande transvestiter "äckligt" – döms till böter

Publicerad 28 augusti 2025 kl 11.56

Lag & Rätt. En man i 70-årsåldern från Gävle har fällts för åsiktsbrott efter att ha på Facebook ha kritiserat den skattefinansierade transvestitgruppen "Bland drakar och dragqueens". Han döms till villkorlig dom och dagsböter.

Det var i mars 2023 som mannen kommenterade en av gruppens inlägg på Facebook med orden:

”Fy fan vad äckligt! Dessa med avvikande sexualitet ska påverka barn i tidig ålder att tycka att deras abnorma beteende ska vara normalt. Fy fan”.

Mannen har förnekat brott och sagt att han skrev i affekt, utan avsikt att uttrycka sig brottsligt.

Gävle tingsrätt bedömer dock att kommentaren uppenbart var ägnad att uttrycka missaktning mot "personer med könsöverskridande uttryck". Domstolen framhåller också att inlägget kunde läsas av många.

Mannen döms för hets mot folkgrupp och straffet blir dagsböter på sammanlagt 3.900 kronor. Utöver detta ska mannen betala 1.000 kronor till brottsofferfonden och ersätta staten med 3.000 kronor för delar av kostnaden för hans försvar.

Åsiktslagstiftningen om hets mot folkgrupp utvidgades ytterligare så sent som förra sommaren av samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna, vars företrädare Richard Jomshof då var ordförande i justitieutskottet.

