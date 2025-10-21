© Facebook/Pressbild
Petter Wallenberg (till höger), som ligger bakom föreställningen "Bland drakar och dragqueens ", polisanmälde den äldre kvinnan.

Pensionär kallade sagoläsande transvestiter "perverst" – döms till böter

Publicerad 21 oktober 2025 kl 08.44

Lag & Rätt. En kvinna i 70-årsåldern i Skellefteå döms för hets mot folkgrupp efter Facebookkommentarer riktad mot transvestitgruppen "Bland Drakar och Dragqueens", som får betalt med skattemedel för att läsa "normkritiska" sagor för småbarn. Kvinnan gjorde sig skyldig till åsiktsbrottet genom att använda ord som "pervers", enligt tingsrätten.

Dela artikeln

Kvinnan skrev kommentarerna i februari 2024 som svar på ett öppet inlägg från teatergruppen, som turnerar med sagostunder och dragshow för småbarn och vuxna.

Bland annat kallade hon verksamheten ”pervers och ond” och ifrågasatte varför barn skulle exponeras för dragshow. Hon polisanmäldes av artisten och gayaktivisten Petter Wallenberg, som arbetar med transvestiterna.

I förhör uppgav kvinnan att syftet var att skapa debatt och att det inte störde henne att kommentaren spreds.

Kvinnan, som är ostraffad sedan tidigare, får villkorlig dom och 40 dagsböter, totalt 8.000 kronor. Hon ska dessutom betala 1.000 kronor till Brottsofferfonden.

Tingsrätten anser att uttalandet inte var del av en saklig diskussion utan ett kränkande värdeomdöme riktat mot en skyddad grupp. Domstolen framhåller att spridningen var omfattande eftersom kommentaren publicerades på en öppen sida med tusentals följare.

”Kommentaren har gjorts tillgänglig för en grupp av människor som utgör mer än ett fåtal och det har varit personer utanför den helt privata sfären”, skriver tingsrätten i domen.

Så sent som i slutet av augusti rapporterade Fria Tider om en annan pensionär som också dömdes för hets mot folkgrupp efter att ha kritiserat den skattefinansierade transvestitgruppen och kallat deras verksamhet "äcklig":

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Grisimplantat gav samtliga blinda synen åter

Banbrytande svenska studien. Alla deltagare återfick synförmågan efter operation.0 Plus

"Jag är djävulen": Familj fick slåss för sina liv när naken kvinna dök upp i deras hus

"Hon hade helt svarta ögon som tefat och en styrka som fyra fullvuxna män." Tolvårige sonen lyckades till slut slå ner kvinnan med en skiftnyckel.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Migrationsverkets prognos: Allt färre kommer frivilligt lämna Sverige – trots återvandringsbidrag

Förväntar sig bara en liten, kortsiktig ökning av återvandringen. Mycket få tros frivilligt åka hem – trots bidrag på uppemot 600.000 kronor.0 

Ekonominyheter

Bloomberg: Kontantlösa Sverige sårbart vid konflikt med Ryssland

Riksbanken försöker fixa sårbarheter.. Men vid en konflikt med Ryssland framstår Sverige som extra sårbart.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.