Pensionär kallade sagoläsande transvestiter "perverst" – döms till böter

Kvinnan skrev kommentarerna i februari 2024 som svar på ett öppet inlägg från teatergruppen, som turnerar med sagostunder och dragshow för småbarn och vuxna.

Bland annat kallade hon verksamheten ”pervers och ond” och ifrågasatte varför barn skulle exponeras för dragshow. Hon polisanmäldes av artisten och gayaktivisten Petter Wallenberg, som arbetar med transvestiterna.

I förhör uppgav kvinnan att syftet var att skapa debatt och att det inte störde henne att kommentaren spreds.

Kvinnan, som är ostraffad sedan tidigare, får villkorlig dom och 40 dagsböter, totalt 8.000 kronor. Hon ska dessutom betala 1.000 kronor till Brottsofferfonden.

Tingsrätten anser att uttalandet inte var del av en saklig diskussion utan ett kränkande värdeomdöme riktat mot en skyddad grupp. Domstolen framhåller att spridningen var omfattande eftersom kommentaren publicerades på en öppen sida med tusentals följare.

”Kommentaren har gjorts tillgänglig för en grupp av människor som utgör mer än ett fåtal och det har varit personer utanför den helt privata sfären”, skriver tingsrätten i domen.

