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Artur Mogar.

Han våldtog Anna, 21 – nu är han S-politiker

Publicerad 19 juni 2026 kl 13.56

Inrikes. Den man som dömdes för våldtäkt mot 21-åriga Anna och nu är S-politiker heter Artur Mogar och är engagerad för Socialdemokraterna i Täby kommun. Det rapporterar Insikt24.

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SD-kanalen Riks rapporterade häromdagen om Anna, 21, som blev våldtagen i samband med en födelsedagsfest i Småland hösten 2011.

Mannen som dömdes för våldtäkten har nu tagit plats i Socialdemokraternas organisation och kandiderar för partiet i höstens val.

– Han borde inte få stå med på någon valsedel. Jag har fått lida hela livet efter det som han utsatte mig för, säger Anna till Riks.

"Borde kastreras"
Hon tycker inte heller att straffet på två års fängelse var tillräckligt.

– Han borde kastreras.

Enligt Insikt24 rör det sig om Artur Mogar, som är styrelseledamot i Socialdemokraternas lokala partiförening och kandidat till kommunfullmäktige.

Mogar förekommer flitigt på sociala medier på olika bilder iklädd kläder med S- och HBTQ-tryck.

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