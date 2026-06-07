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Handlingsplan mot extremism kräver ändrad grundlag

Publicerad 7 juni 2026 kl 09.37

Inrikes. Kristdemokraternas nya ”Handlingsplan mot islamism” innehåller flera förslag som sannolikt kräver grundlagsändringar eller omfattande prövningar mot regeringsformen och Europakonventionen, skriver Ledarsidorna.se i en analys.

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Rapporten föreslår bland annat förbud mot burka, niqab och slöja i förskola och lågstadium, förbud mot shariadomstolar, skärpta rösträttsregler i kommunalval, obligatorisk samhällsintroduktion för föräldralediga och förbud mot regelbundna böneutrop.

Flera förslag berör religionsfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet. Särskilt rösträttsförslaget bedöms kräva grundlagsändring, vilket kräver två riksdagsbeslut med ett val emellan.

Handlingsplanen kritiseras också för att blanda islamism, islamistisk terrorism, hedersrelaterat förtryck och konservativa värderingar i samma problemformulering.

Samtidigt riktas kritik mot Kristdemokraterna för att partiet under mandatperioden haft ansvar för delar av regelverket kring statsbidrag och Allmänna arvsfonden, utan att stoppa finansiering till radikala organisationer.

Om förslagen kräver grundlagsändringar kan delar av programmet tidigast genomföras efter valet 2030.

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