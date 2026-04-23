Här angrips Reza Pahlavi med röd vätska

Publicerad 23 april 2026 kl 14.06

Utrikes. Den iranske diktatorsonen Reza Pahlavi angreps med röd vätska under ett besök i Berlin. Händelsen – som inträffade efter att Pahlavi påstått att iranierna själva vill bli bombade av Israel och USA – fångades på film.

Incidenten inträffade på torsdagen när Pahlavi lämnade en presskonferens i den tyska huvudstaden och var på väg mot en bil med livvakter.

En man tog sig fram och kastade röd vätska som träffade honom i nacke och axlar.

Mannen ifrågasatte diktatorsonens stöd till den massiva israelisk-amerikanska bombkampanjen mot hans landsmän i Iran.

Polis ingrep snabbt och grep den misstänkte på platsen. Pahlavi lämnade därefter området i bil.

Tidigare under dagen hade han uttalat stöd för USA:s och Israels krig mot Iran – och hävdade att iranierna själva vill att deras civila infrastruktur bombas sönder.

– Att rikta in sig på regimens infrastruktur och dess maktmedel var absolut något som det iranska folket faktiskt efterfrågade, sade Reza Pahlavi.

Pahlavi, son till den CIA-understödda iranska diktator som störtades 1979 efter att ha skänkt bort landets olja till USA, höll tidigare i veckan tal i riksdagen efter att ha blivit inbjuden av SD-iraniern Nima Gholam Ali Pour.

Under talet stod politikerna och mässade hyllningsfraser till diktatorsonen.

Pahlavi vill själv ta över makten i Iran under en "övergångsregering", men hävdar att han ska införa "demokrati" senare.

Nyheter från förstasidan

Åkesson: "Med sossarna får vi massinvandring igen"

Har själv knappt minskat invandringen alls. Nu varnar SD-ledaren för vad som händer om man inte fortsätter rösta på honom.0 

Ekonominyheter

Allt fler företag satsar på dyrare och sämre

"Moderniserar" villkoren för att tjäna mer.. Populära abonnemang försämras, blir dyrare och krånglas till.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

