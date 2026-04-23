Här angrips Reza Pahlavi med röd vätska

Incidenten inträffade på torsdagen när Pahlavi lämnade en presskonferens i den tyska huvudstaden och var på väg mot en bil med livvakter.

En man tog sig fram och kastade röd vätska som träffade honom i nacke och axlar.

Reza Pahlavi attackerades just i Berlin. Kan varit tabasco. Kan varit gift. pic.twitter.com/tRIkzYnquJ — Aron Flam (@AronFlam) April 23, 2026

Mannen ifrågasatte diktatorsonens stöd till den massiva israelisk-amerikanska bombkampanjen mot hans landsmän i Iran.

Polis ingrep snabbt och grep den misstänkte på platsen. Pahlavi lämnade därefter området i bil.

Tidigare under dagen hade han uttalat stöd för USA:s och Israels krig mot Iran – och hävdade att iranierna själva vill att deras civila infrastruktur bombas sönder.

– Att rikta in sig på regimens infrastruktur och dess maktmedel var absolut något som det iranska folket faktiskt efterfrågade, sade Reza Pahlavi.

JUST IN: 🇮🇷🇩🇪 Demonstrator threw paint on Iranian Exiled Crown Prince Reza Pahlavi in Berlin, Germany today. pic.twitter.com/pHoXmg5oW1 — BRICS News (@BRICSinfo) April 23, 2026

Pahlavi, son till den CIA-understödda iranska diktator som störtades 1979 efter att ha skänkt bort landets olja till USA, höll tidigare i veckan tal i riksdagen efter att ha blivit inbjuden av SD-iraniern Nima Gholam Ali Pour.

Under talet stod politikerna och mässade hyllningsfraser till diktatorsonen.

"Javid Shah!" – här hyllas diktatorsonen av riksdagen:



Politikerna mässade hyllningsfraser till Reza Pahlavi.



Israelprofilerna Alice Teodorescu Måwe och Charlie Weimers stod längst fram. https://t.co/9AL2kDHl1y — Fria Tider (@friatider) April 13, 2026

Pahlavi vill själv ta över makten i Iran under en "övergångsregering", men hävdar att han ska införa "demokrati" senare.