Här är polisens nya Pridetröja

Polismyndigheten beslutade i våras att anställda inte får bära uniform när de på sin fritid deltar i bland annat pridearrangemang.
Hos Försvarsmakten, Kustbevakningen och räddningstjänsten är det däremot tillåtet att delta i uniform eller arbetskläder, enligt Ekot.
Polisregion Stockholm har valt en annan lösning och tagit fram en särskild t-tröja som medarbetarna kan bära under paraden. Tröjan är enligt polisen framtagen för att signalera "inkludering", enligt Ekot.
Den som bryter mot uniformsförbudet kan bli föremål för en arbetsrättslig utredning.
– Då kommer det att bli någon form av arbetsrättslig utredning, säger polisens presstalesperson Ola Östling till Ekot.
För er som tänker kika på Prideparaden på lördag, i år kan ni hålla utkik efter dessa tröjor som ersätter polisuniformen. https://t.co/oLF7HxMGg1
— YB Södermalm (@YB_Sodermalm) July 30, 2026