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Här är polisens nya Pridetröja

Publicerad 30 juli 2026 kl 11.41

Inrikes. Polisanställda får inte bära uniform när de deltar privat i prideparaden. Polisregion Stockholm har därför tagit fram en särskild tröja som medarbetarna kan använda under årets gayparad.

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Polismyndigheten beslutade i våras att anställda inte får bära uniform när de på sin fritid deltar i bland annat pridearrangemang.

Hos Försvarsmakten, Kustbevakningen och räddningstjänsten är det däremot tillåtet att delta i uniform eller arbetskläder, enligt Ekot.

Polisregion Stockholm har valt en annan lösning och tagit fram en särskild t-tröja som medarbetarna kan bära under paraden. Tröjan är enligt polisen framtagen för att signalera "inkludering", enligt Ekot.

Den som bryter mot uniformsförbudet kan bli föremål för en arbetsrättslig utredning.

– Då kommer det att bli någon form av arbetsrättslig utredning, säger polisens presstalesperson Ola Östling till Ekot.

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