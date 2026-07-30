Här är polisens nya Pridetröja

Polismyndigheten beslutade i våras att anställda inte får bära uniform när de på sin fritid deltar i bland annat pridearrangemang.

Hos Försvarsmakten, Kustbevakningen och räddningstjänsten är det däremot tillåtet att delta i uniform eller arbetskläder, enligt Ekot.

Polisregion Stockholm har valt en annan lösning och tagit fram en särskild t-tröja som medarbetarna kan bära under paraden. Tröjan är enligt polisen framtagen för att signalera "inkludering", enligt Ekot.

Den som bryter mot uniformsförbudet kan bli föremål för en arbetsrättslig utredning.

– Då kommer det att bli någon form av arbetsrättslig utredning, säger polisens presstalesperson Ola Östling till Ekot.