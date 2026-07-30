Danska åklagaren: Åtta månaders fängelse för att ha slagit ihjäl Christian

Köpenhamns tingsrätt beslutade på onsdagen att den 31-årige mannen ska vara häktad i ytterligare fyra veckor, skriver Ekstrabladet.

Den svenske polisen Christian Zedig, 32, befann sig på Islands Brygge i Köpenhamn den 30 juni för att se VM-matchen mellan Norge och Elfenbenskusten. När en grupp afrikaner angrep norska fans försökte han ingripa och blev ihjälslagen.

Svensken ska ha träffats av ett hårt knytnävsslag mot halsen eller käken. Den översta nackkotan och en pulsåder till hjärnan ska ha brustit, vilket ledde till omfattande blödningar.

Zedig vårdades i respirator men dödförklarades den 3 juli. Han efterlämnar hustru och två små barn.

Den misstänkte överlämnade sig till polisen efter att ha efterlysts med namn och bild. Han nekar till brott och har fortfarande inte velat låta sig förhöras.

Mannen uppges ha invandrat till Danmark från Afrika när han var barn. Har tidigare kommit undan med milda straff för såväl våldtäkter som mordförsök.

Försvaret begärde att afrikanen skulle släppas och hänvisade bland annat till en förestående examen och till att brottsmisstanken gäller misshandel. Domstolen avslog begäran.

Åklagaren bedömer att ett eventuellt straff kan bli åtta till tio månaders fängelse, enligt SVT.

Köpenhamnspolisen skriver i ett mejl till SVT att utredningen fortfarande pågår och att straffbedömningen därför är preliminär.