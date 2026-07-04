© Thomas Eriksson, Historiska museet/SHM
 

Här är Sveriges äldsta sko

Publicerad 4 juli 2026 kl 10.41

Inrikes. Ett skinnfragment som länge tolkades som en björnfäll visade sig vara något helt annat: delar av en 2.000 år gammal sko – Sveriges äldsta.

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Fyndet har funnits i Statens historiska museers samlingar sedan 1943, då arkeologer undersökte ett gravröse i Igelsta i Söderby-Karl i Norrtälje kommun.

I graven hittades även en romersk bronskittel och beslag och kedjor till två praktfulla dryckeshorn. Fynden har daterats till omkring år 100 e.Kr.

När skinnet nyligen granskades på nytt såg experterna att den gamla tolkningen inte höll.

– Vi kunde se att skinnfragmenten var tillskurna och hade olika öppningar, vilket gjorde att det inte kunde vara en björnfäll. Nya undersökningar och analyser visade att det var ett helt unikt fynd av två fragment av en 2.000 år gammal sko, säger Thomas Eriksson, antikvarie vid Statens historiska museer, i ett pressmeddelande.

Skon har spår av romerskt mode. I romerska delar av Europa kallas typen Ramshaw-sko, en brukssko som användes av män, kvinnor och barn och var anpassad för längre gångsträckor.

– Fyndet är delar av ett vardagligt nyttoföremål där man kan se inspiration av det romerska skomodet, och det liknar inget annat fynd i Norden, säger Thomas Eriksson.

En dna-analys visar att skon sannolikt var tillverkad av hund- eller vargskinn. Att den låg i graven tyder på att den hade betydelse i gravritualen.

Fyndet stärker också bilden av att människorna i Roslagen hade omfattande kontakter med omvärlden redan under romersk järnålder, enligt forskarna.

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