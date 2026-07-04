Man kräver att få duscha med damerna – DO inleder utredning

Enligt Lulle.org kontaktade mannen STC:s kundtjänst den 20 maj och bad att få könet ändrat i gymkedjans system.

Anledningen var att han ville få tillgång till damernas omklädningsrum.

Mannen uppgav att han "lever som en kvinna", har bytt namn och att han en vecka tidigare ansökt hos Socialstyrelsen om att byta juridiskt kön.

STC svarade att bolaget ville avvakta tills det juridiska könet faktiskt ändrats, eftersom systemet bygger på personnummer. Gymkedjan ska i stället ha erbjudit mannen att tillfälligt registreras som "annat", vilket skulle innebära möjlighet för honom att byta om i ett avskilt rum.

STC ska även ha erbjudit sig att undersöka vilka anläggningar som har separata omklädningsrum.

Mannen valde ändå att anmäla gymkedjan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Myndigheten har nu inlett en utredning om diskriminering, skriver Lulle.org.