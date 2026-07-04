© STC, Lulle.org
 

Man kräver att få duscha med damerna – DO inleder utredning

Publicerad 4 juli 2026 kl 08.50

Inrikes. En man kräver att få tillgång till damernas omklädningsrum på gymkedjan STC. Trots att han inte ens hade bytt juridiskt kön har DO nu inlett en utredning om diskriminering baserat på mannens anmälan.

Dela artikeln

Enligt Lulle.org kontaktade mannen STC:s kundtjänst den 20 maj och bad att få könet ändrat i gymkedjans system.

Anledningen var att han ville få tillgång till damernas omklädningsrum.

Mannen uppgav att han "lever som en kvinna", har bytt namn och att han en vecka tidigare ansökt hos Socialstyrelsen om att byta juridiskt kön.

STC svarade att bolaget ville avvakta tills det juridiska könet faktiskt ändrats, eftersom systemet bygger på personnummer. Gymkedjan ska i stället ha erbjudit mannen att tillfälligt registreras som "annat", vilket skulle innebära möjlighet för honom att byta om i ett avskilt rum.

STC ska även ha erbjudit sig att undersöka vilka anläggningar som har separata omklädningsrum.

Mannen valde ändå att anmäla gymkedjan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Myndigheten har nu inlett en utredning om diskriminering, skriver Lulle.org.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 150461481

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 150461482

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Rikspolischefen bekräftar: Polisen Christian, 32, dödades i Köpenhamn

Motstridiga uppgifter efter afrikanernas dödsattack. Åklagaren hävdade under häktningsförhandlingen att svensken ännu lever.0 

Ekonominyheter

Nytt kontantkrav pekas ut som bluff

Nu ska matbutiker "tvingas" ta emot kontanter.. Men det finns inga straff för den som vägrar.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.