Här är tunga V-romens fejkade examensbevis

Marek Lakatos dömdes år 2011 för rån och olaga frihetsberövande, men gjorde senare kometkarriär inom offentlig sektor efter att ha uppgett sig ha förändrat sitt liv och lämnat kriminaliteten bakom sig.

Inför valet stod Lakatos på tredje plats på Vänsterpartiets fullmäktigelista i Malmö. Vid tiden för avslöjandet var han ersättare i kommunfullmäktige och hade poster i arbetsmarknads- och socialnämnden samt i Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer.

I sitt cv har Lakatos sedan 2019 angett att han har en socionomexamen. Sydsvenskans granskning visar dock att han inte har läst vid Socialhögskolan i Lund. Dokumentet som använts för att styrka examen är förfalskat.

När tidningen frågar honom om examensbeviset erkänner han.

– Det är väldigt klandervärt av mig. Jag är inte stolt över det, liksom.

Lakatos säger att syftet delvis var att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden och att inte enbart bedömas utifrån sina tidigare domar.

– Det jag kan säga är att det var det dummaste jag gjort. Förutom när jag blev dömd sen tidigare, säger han till Sydsvenskan.

Under åren då den uppgivna examen stod i hans cv arbetade Lakatos bland annat som kurator, trygghetssamordnare och samordnare i flera skånska kommuner. Han har också beskrivit sig som sakkunnig i uppdrag med koppling till Regeringskansliet och Socialstyrelsen.

Flera av uppgifterna i hans cv var även felaktiga eller missvisande, enligt Sydsvenskan. Det han beskrev som ett sakkunniguppdrag på Socialdepartementet inskränkte sig i själva verket till ett möte. Han hade också angett att han fram till 2027 ingick i en referensgrupp hos Socialstyrelsen, trots att han bara sökte men inte fick uppdraget.

Vänsterpartiets gruppledare i Malmö, Anders Skans, säger att Lakatos lämnar sina uppdrag och sin plats på fullmäktigelistan. Hon uppger att han själv känner att han förbrukat sitt förtroende.

Lakatos meddelar också att han lämnar tjänsten som samordnare i Lunds kommun. Enligt Sydsvenskan är han polisanmäld för urkundsförfalskning.