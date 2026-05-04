Här attackeras Nick Alinia på första maj

Nick Alinia befann sig på plats för att dokumentera vänsterns första maj-tåg i Stockholm när situationen blev stökig.

Han filmade själv när en maskerad invandrare gick fram mot honom och började skrika.

– Jävla fitta. Kom då, kom då. Går inte du jujutsu, eller? säger mannen och slår sedan till Alinias mobiltelefon.

Gick inte så bra för den här killen sen… — Nick Alinia (@NickAlinia) May 1, 2026

Nick Alinia uppger att han själv höll kvar mannen tills polisen tog över och kunde gripa honom.

– Det blev en liten språngmarsch efter honom och han behövde envarsgripas.

Jag blev visst lite andfådd. — Nick Alinia (@NickAlinia) May 1, 2026

Alinia säger också att ytterligare en person dök upp under tumultet – och sparkade honom i ansiktet.

– Medan det här skedde kom en välkänd vänsterextremist och drog ett knä i näsan på mig. Lyckligtvis är min näsa gjord av stål.

Ett stort antal poliser ska snabbt ha ingripit mot vänsterextremisten.

Mer information kommer i en längre video från första maj som Nick Alinia väntas publicera inom kort.

Även Aftonbladets Mathias Wåg var på plats – för att fotografera meningsmotståndare åt extremvänstern.

Mathias Våg fotade för AFA på 1 maj. Samtidigt jobbar han på Aftonbladet. — Nick Alinia (@NickAlinia) May 4, 2026

Fria Tider rapporterade på tisdagen om en annan högerjournalist, Christian Peterson, som också hade en kaotisk och våldsam upplevelse av första maj i Stockholm.