Här attackeras Nick Alinia på första maj

Nick Alinia befann sig på plats för att dokumentera vänsterns första maj-tåg i Stockholm när situationen blev stökig.
Han filmade själv när en maskerad invandrare gick fram mot honom och började skrika.
– Jävla fitta. Kom då, kom då. Går inte du jujutsu, eller? säger mannen och slår sedan till Alinias mobiltelefon.
Gick inte så bra för den här killen sen… pic.twitter.com/jK6p2445O1
— Nick Alinia (@NickAlinia) May 1, 2026
Nick Alinia uppger att han själv höll kvar mannen tills polisen tog över och kunde gripa honom.
– Det blev en liten språngmarsch efter honom och han behövde envarsgripas.
Jag blev visst lite andfådd. pic.twitter.com/rtmQ8dTijC
— Nick Alinia (@NickAlinia) May 1, 2026
Alinia säger också att ytterligare en person dök upp under tumultet – och sparkade honom i ansiktet.
– Medan det här skedde kom en välkänd vänsterextremist och drog ett knä i näsan på mig. Lyckligtvis är min näsa gjord av stål.
Ett stort antal poliser ska snabbt ha ingripit mot vänsterextremisten.
Mer information kommer i en längre video från första maj som Nick Alinia väntas publicera inom kort.
Även Aftonbladets Mathias Wåg var på plats – för att fotografera meningsmotståndare åt extremvänstern.
Mathias Våg fotade för AFA på 1 maj. Samtidigt jobbar han på Aftonbladet. pic.twitter.com/qIFjbty3xz
— Nick Alinia (@NickAlinia) May 4, 2026
Fria Tider rapporterade på tisdagen om en annan högerjournalist, Christian Peterson, som också hade en kaotisk och våldsam upplevelse av första maj i Stockholm.
Här attackeras Christian Peterson av vänstern på första maj:
Högerjournalisten utsattes för stenkastning och trakasserier.
"Herregud vilken dag alltså." https://t.co/kAqqu6GnqV
— Fria Tider (@friatider) May 5, 2026