Här attackeras Nick Alinia på första maj

Publicerad 6 maj 2026 kl 11.06

Inrikes. Högerjournalisten Nick Alinia angreps flera gånger fysiskt när han bevakade första maj-demonstrationerna i Stockholm. En maskerad man slog telefonen ur hans hand och greps sedan av polis. Därefter blev Alinia knäad i ansiktet av en "välkänd vänsterextremist".

Nick Alinia befann sig på plats för att dokumentera vänsterns första maj-tåg i Stockholm när situationen blev stökig.

Han filmade själv när en maskerad invandrare gick fram mot honom och började skrika.

– Jävla fitta. Kom då, kom då. Går inte du jujutsu, eller? säger mannen och slår sedan till Alinias mobiltelefon.

Nick Alinia uppger att han själv höll kvar mannen tills polisen tog över och kunde gripa honom.

– Det blev en liten språngmarsch efter honom och han behövde envarsgripas.

Alinia säger också att ytterligare en person dök upp under tumultet – och sparkade honom i ansiktet.

– Medan det här skedde kom en välkänd vänsterextremist och drog ett knä i näsan på mig. Lyckligtvis är min näsa gjord av stål.

Ett stort antal poliser ska snabbt ha ingripit mot vänsterextremisten.

Mer information kommer i en längre video från första maj som Nick Alinia väntas publicera inom kort.

Även Aftonbladets Mathias Wåg var på plats – för att fotografera meningsmotståndare åt extremvänstern.

Fria Tider rapporterade på tisdagen om en annan högerjournalist, Christian Peterson, som också hade en kaotisk och våldsam upplevelse av första maj i Stockholm.

