Här bryter senatorn armen på veteran som protesterar mot kriget

Den dramatiska scenen utspelade sig under ett förhör i senatens försvarsutskott i Washington på onsdagen.

Mannen har identifierats som Brian McGinnis, veteran från marinkåren. I en video från händelsen hörs han ropa:

– Israel är orsaken till detta krig. USA vill inte skicka sina söner och döttrar att kriga för Israel.

McGinnis hinner knappt uttala ordet "Israel" innan poliserna kastar sig över honom.

Amerikansk senator som jobbar för Israellobbyn bryter armen på krigsveteran som protesterar mot Irankriget: pic.twitter.com/aWIsBtTw3X — Fria Tider (@friatider) March 5, 2026

När poliserna försöker släpa ut honom håller han fast i dörren till hörsalen. Och till polisernas undsättning kommer den republikanske senatorn Tim Sheehy, som tagit emot motsvarande nära sex miljoner kronor i donationer från Israellobbyn.

Personer i rummet reagerar när mannens hand fastnar i dörren medan Sheeny drar honom åt det andra hållet.

Ett knäckljud hörs när armen bryts samtidigt som veteranen utbrister:

– Ingen vill slåss för Israel!

Former US Marine Sgt Brian McGinnis as he’s dragged out of Congress:



“No one wants to fight for Israel!”



Sen. Tim Sheehy (R-AIPAC) can be seen helping cops manhandle the veteran



Expect to see much more of this as the Zionist war drags on pic.twitter.com/itHaOkexf2 — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) March 4, 2026

Händelsen gjorde andra närvarande märkbart chockade.

– Hans hand, hans hand! Åh! Hans hand! Herregud! ropar en åskådare.

Poliser försöker samtidigt få honom att släppa taget.

– Släpp handen! Släpp dörren! Släpp! Släpp! säger en polis.

I klippet hörs också en annan åskådare ropa:

– Senatorn bröt hans hand, en sittande amerikansk senator bröt handen på en marinsoldat!

Efter händelsen publicerade Sheehy ett uttalande på X.

"Kongresspolisen försökte avlägsna en instabil demonstrant från förhöret i försvarsutskottet. Han gjorde motstånd. Jag bestämde mig för att hjälpa till och trappa ned situationen. Den här mannen kom till Kapitolium för att provocera fram en konfrontation – och det fick han. Jag hoppas att han får hjälp utan att orsaka mer våld."

En av dem som svarat på inlägget är Nick Fuentes, ledare för den så kallade America first-rörelsen, som redan för två år sedan förutspådde att Trump skulle vinna valet och sedan starta storkriget i Mellanöstern för Israel.

"Du är en vidrig människa och en landsförrädare. Hoppas Israel ser vilken duktig slampa du är och belönar dig", skriver Fuentes.

You are a disgusting human being and traitor to America. Hope Israel sees what a good bitch you are and rewards you. — Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) March 4, 2026

Enligt CBS News greps McGinnis efter incidenten. Han misstänks nu bland annat för misshandel av polis och våldsamt motstånd vid gripandet, enligt KRTV. Polisen uppger också att tre poliser behövde vård för skador.