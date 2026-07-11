Telenor tar över Bahnhof

Bahnhof grundades 1994 och har i dag mer än 500.000 konsumentkunder och cirka 15.000 företagskunder inom fast bredband.

Internetleverantören har gjort sig känd för sin kamp för frihet och integritet på internet – men nu kan det vara slut på det.

Grundarna Jon Karlung och Andreas Norman säljer direkt och indirekt 50,8 procent av aktierna och 86 procent av rösterna till Telenor. Priset är 60 kronor per aktie.

– Under åren har vi byggt Bahnhof till ett kundfokuserat företag med ett pålitligt varumärke och en tydlig position på den svenska marknaden. Genom att gå med i Telenor får vi skalan för att konkurrera mer effektivt inom både befintliga och nya marknadssegment, säger Jon Karlung i ett pressmeddelande.

Karlung och Norman tillsammans säljer aktier för omkring 3,3 miljarder kronor. Om deras indirekta ägarbolag är jämnt fördelat mellan dem blir Karlungs andel värd omkring 1,6 miljarder kronor före skatt.

Telenor köper även Öresunds aktiepost på 6,7 procent av aktierna och 1,9 procent av rösterna. Där betalar Telenor 62 kronor per aktie.

När aktieköpen har slutförts blir Telenor kontrollerande ägare i Bahnhof. Inom fyra veckor avser bolaget då att lägga ett obligatoriskt kontantbud på resterande aktier, även det på 62 kronor per aktie. Det motsvarar en premie på cirka 22 procent jämfört med tisdagens stängningskurs på 50,90 kronor.

– Bahnhofs styrelse är positiv till transaktionen och har tillåtit Telenor att genomföra bekräftande due diligence, vilket har varit ett villkor för förvärven och ett potentiellt efterföljande obligatoriskt kontanterbjudande till alla aktieägare, säger styrelseordföranden Jens Nylander.

Köpet uppges göra Telenor till Sveriges näst största leverantör av fast bredband. Telenors marknadsandel bland konsumentabonnenter väntas öka från cirka 15 till cirka 27 procent.

– Sverige är den största nordiska marknaden sett till befolkning och en viktig strategisk prioritet för oss. Denna transaktion ger oss bredden och skalan för att konkurrera mer effektivt och skapa långsiktigt värde för kunder och aktieägare, säger Telenors vd Benedicte Schilbred Fasmer.