© Bahnhof
Bahnhofs grundare Jon Karlung och medgrundaren Andreas Norman drar in miljardbelopp på affären.

Telenor tar över Bahnhof

Publicerad 11 juli 2026 kl 08.50

Inrikes. Norska Telenor har avtalat om att köpa en kontrollerande post i Bahnhof. Affären värderar den svenska internetoperatören till 6,1 miljarder kronor – och Telenor avser därefter att lägga bud på resten av aktierna.

Dela artikeln

Bahnhof grundades 1994 och har i dag mer än 500.000 konsumentkunder och cirka 15.000 företagskunder inom fast bredband.

Internetleverantören har gjort sig känd för sin kamp för frihet och integritet på internet – men nu kan det vara slut på det.

Grundarna Jon Karlung och Andreas Norman säljer direkt och indirekt 50,8 procent av aktierna och 86 procent av rösterna till Telenor. Priset är 60 kronor per aktie.

– Under åren har vi byggt Bahnhof till ett kundfokuserat företag med ett pålitligt varumärke och en tydlig position på den svenska marknaden. Genom att gå med i Telenor får vi skalan för att konkurrera mer effektivt inom både befintliga och nya marknadssegment, säger Jon Karlung i ett pressmeddelande.

Karlung och Norman tillsammans säljer aktier för omkring 3,3 miljarder kronor. Om deras indirekta ägarbolag är jämnt fördelat mellan dem blir Karlungs andel värd omkring 1,6 miljarder kronor före skatt.

Telenor köper även Öresunds aktiepost på 6,7 procent av aktierna och 1,9 procent av rösterna. Där betalar Telenor 62 kronor per aktie.

När aktieköpen har slutförts blir Telenor kontrollerande ägare i Bahnhof. Inom fyra veckor avser bolaget då att lägga ett obligatoriskt kontantbud på resterande aktier, även det på 62 kronor per aktie. Det motsvarar en premie på cirka 22 procent jämfört med tisdagens stängningskurs på 50,90 kronor.

– Bahnhofs styrelse är positiv till transaktionen och har tillåtit Telenor att genomföra bekräftande due diligence, vilket har varit ett villkor för förvärven och ett potentiellt efterföljande obligatoriskt kontanterbjudande till alla aktieägare, säger styrelseordföranden Jens Nylander.

Köpet uppges göra Telenor till Sveriges näst största leverantör av fast bredband. Telenors marknadsandel bland konsumentabonnenter väntas öka från cirka 15 till cirka 27 procent.

– Sverige är den största nordiska marknaden sett till befolkning och en viktig strategisk prioritet för oss. Denna transaktion ger oss bredden och skalan för att konkurrera mer effektivt och skapa långsiktigt värde för kunder och aktieägare, säger Telenors vd Benedicte Schilbred Fasmer.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 396757057

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 396757058

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Ex-minister gick till Reform – hittad mördad i sitt hem

Liket efter brittiska kändispolitikern Ann Widdecombe var "täckt av blod". Polisen jagar "vit man".0 

Ekonominyheter

Så här stor bostad har en 25-åring råd med i Stockholm

1,9 kvadratmeter.. "Har du inte föräldrar med kapital står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller sparar."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.