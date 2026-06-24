© Polisen
 

Här förgiftar kinesfrun sin svenske man

Publicerad 24 juni 2026 kl 16.40

Inrikes. En man i Stockholm misstänkte att något var fel med vattnet i hans flaskor. När han satte upp en kamera i arbetsrummet gjorde han en chockerande upptäckt: hans fru förgiftade honom. Nu döms den 45-åriga kvinnan – som kommer från Kina – till tolv års fängelse.

Dela artikeln

Mannen hade under flera års tid haft avvikande blodvärden utan att någon förklaring hittades.

Samtidigt hade han reagerat på att vattnet i hans flaskor smakade märkligt och att mängden vätska kunde förändras trots att han inte druckit.

Mannen åkte in och ut från sjukhus. Sjukvården kunde inte lista ut vad hans hans höga kalcium- och vitamin D-värden berodde på.

Till slut valde mannen att installera en kamera i arbetsrummet. På filmen fick han se hur frun – som kom till Sverige från Kina för cirka 20 år sedan – tillsätter något i flaskan.

– Jag föll nästan ihop i soffan. Jag ville inte tro det samtidigt som jag hade haft det på känn, har mannen tidigare sagt till Aftonbladet.

Kvinnan greps, men utredningen lades först ned. Flera år senare öppnades ärendet igen och i maj åtalades hon för försök till mord.

Stockholms tingsrätt pekar i domen på ett utdraget händelseförlopp och noggrann planering.

Kvinnan har nekat till brott.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 53058861

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 53058862

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Kändisprotest under Åkessons tal: "Töntar"

Skarsgård med flera samlades för att ta avstånd från SD. Richard Jomshof är inte imponerad.0 

Ekonominyheter

USA lyfter sanktioner mot iransk olja

Fritt fram för produktion, leveranser och försäljning.. Kan innebära stora intäkter för Teheran.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.