Här förgiftar kinesfrun sin svenske man

Mannen hade under flera års tid haft avvikande blodvärden utan att någon förklaring hittades.

Samtidigt hade han reagerat på att vattnet i hans flaskor smakade märkligt och att mängden vätska kunde förändras trots att han inte druckit.

Mannen åkte in och ut från sjukhus. Sjukvården kunde inte lista ut vad hans hans höga kalcium- och vitamin D-värden berodde på.

Till slut valde mannen att installera en kamera i arbetsrummet. På filmen fick han se hur frun – som kom till Sverige från Kina för cirka 20 år sedan – tillsätter något i flaskan.

– Jag föll nästan ihop i soffan. Jag ville inte tro det samtidigt som jag hade haft det på känn, har mannen tidigare sagt till Aftonbladet.

Kvinnan greps, men utredningen lades först ned. Flera år senare öppnades ärendet igen och i maj åtalades hon för försök till mord.

Stockholms tingsrätt pekar i domen på ett utdraget händelseförlopp och noggrann planering.

Kvinnan har nekat till brott.