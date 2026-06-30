Här grips turken för för massmordet i Tyskland

Mannen är enligt polisen född i Tyskland men har turkiskt medborgarskap.

Skjutningen inträffade i samband med ett möte om stödinsatser, där tvisten ska ha gällt vårdnaden om mannens tre månader gamla dotter.

Enligt NDR hade barnet tidigare omhändertagits.

De döda är fyra kvinnor och två män. Tre av offren arbetade enligt NDR vid socialtjänsten i Region Hannover och hade rest till Stade för mötet med den misstänkte gärningsmannen.

Region Hannover uppger i ett skriftligt uttalande att man är "djupt skakad" och "mållös" efter dådet.

"Av respekt för de drabbade och deras anhöriga samt med hänsyn till den pågående utredningen kommer vi i nuläget inte att uttala oss vidare om händelsen", skriver regionen.

Polisen larmades vid lunchtid på måndagen. När patrullerna kom fram hittades fyra personer döda. Ytterligare en person dog efter misslyckade återupplivningsförsök och en sjätte avled senare på sjukhus.

Den misstänkte mannen flydde enligt polisen i en bil som kördes av en 65-årig kvinna. Polisen stoppade bilen med skott och grep både mannen och kvinnan. Kvinnan ska enligt utredarna ha en nära koppling till den misstänktes familj.

Enligt NDR tillhör mannen en stor klan i Hannover. På presskonferensen sade polisen och inrikesdepartementet dock att de inte känner till någon sådan koppling.