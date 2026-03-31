Här kidnappas amerikanska journalisten i Bagdad

Publicerad 31 mars 2026 kl 19.13

Utrikes. En kvinnlig amerikansk journalist har förts bort – mitt i den irakiska huvudstaden Bagdad. Uppgifter pekar ut en Iranstödd milis, samtidigt som motstridiga rapporter cirkulerar om vad som hänt efteråt.

Den amerikanska reportern Shelly Kittleson, som arbetar för Al-Monitor, ska ha kidnappats på tisdagen i centrala Bagdad.

Beväpnade män uppges ha fört bort henne i närheten av Palestine Hotel på en av stadens huvudgator, rapporterar Turkiye Today.

Enligt uppgifter till irakiska medier ligger den Iranstödda milisen Kataib Hezbollah bakom bortförandet.

En video som uppges visa händelsen sprids på sociala medier:

Kort efter händelsen började uppgifter spridas i sociala medier om att irakiska säkerhetsstyrkor skulle ha ingripit och fritagit journalisten efter en biljakt söder om huvudstaden. Enligt dessa obekräftade uppgifter ska fordonet med gärningsmännen ha kört av vägen i samband med skottlossning.

De uppgifterna har dock inte kunnat bekräftas, och enligt myndigheterna är Shelly Kittleson fortfarande inte fritagen.

Inrikesdepartementet uppger att en insats inletts för att spåra kidnappningen och att en misstänkt gripits. Ett fordon kopplat till kidnappningen har beslagtagits.

Shelly Kittleson beskrivs som en erfaren krigskorrespondent med lång erfarenhet från konflikter i Mellanöstern. Hon har tidigare rapporterat från bland annat Irak, Syrien och Afghanistan.

