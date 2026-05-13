Här kniper Sverige 20:e-platsen i Eurovision

Det svenska bidraget landade på 17:e plats hos tittarna och på 21:a plats hos jurygrupperna.

Senast Sverige placerade sig sämre var 2009, då vänsterextrema AFA:s sångare Malena Ernman slutade på 21:a plats med låten La Voix. Ernman har dock senare gjort sig ett namn som mor till Greta Thunberg.

Efter gårdagens besked lämnade det svenska bidraget Felicia green room.

Eurovisionfinalen avgjordes på lördagen med 25 tävlande länder. Finland, representerat av Linda Lampenius och Pete Parkkonen med låten Liekinheitin, fick en slutgiltig sjätteplats i finalen.