Här kniper Sverige 20:e-platsen i Eurovision

Publicerad 17 maj 2026 kl 13.44

Musik. Sverige skämde som väntat ut sig i Eurovisionsschlagerfestivalen efter att ha skickat "Fröken Snusk" med låten "My System" som nationellt bidrag till Wien. Landet slutade på 20:e plats av 25 tävlande – det sämsta resultat på 17 år.

Det svenska bidraget landade på 17:e plats hos tittarna och på 21:a plats hos jurygrupperna.

Senast Sverige placerade sig sämre var 2009, då vänsterextrema AFA:s sångare Malena Ernman slutade på 21:a plats med låten La Voix. Ernman har dock senare gjort sig ett namn som mor till Greta Thunberg.

Efter gårdagens besked lämnade det svenska bidraget Felicia green room.

Eurovisionfinalen avgjordes på lördagen med 25 tävlande länder. Finland, representerat av Linda Lampenius och Pete Parkkonen med låten Liekinheitin, fick en slutgiltig sjätteplats i finalen.

